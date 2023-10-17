Если котик заскучал: как вести себя с любимцем, чтобы вернуть ему жизнерадостность

Полезные рекомендации владельцам котиков

Главный показатель того, что ваш домашний любимец заскучал — у него поменялось поведение, оно стало деструктивным. Для котов состояние скуки довольно серьезное психологическое состояние, животное может устраивать беспорядки в доме.

Если вы заметили, что котик начал ронять вещи с поверхностей, активно драть мебель в доме когтями и носиться туда-сюда по квартире или дому, значит он подвержен скуке, пишет obozrevatel.com. И если это действительно так, то он с радостью будет переключаться на игры со своим хозяином и радоваться вниманию от хозяев.

Что делать, чтобы вернуть коту жизнерадостность?

Если ваш любимец по своему характеру флегматичный, то в периоды скуки он станет еще более апатичным, будет много спать и потеряет всякий интерес к жизни. Если же наоборот, котик активный и бодрый по характеру, то в моменты скуки он устроит вам в доме настоящий дебош, возможно даже проявление агрессии в адрес хозяев.

Если вы заметили такое поведение у своего домашнего любимца, постарайтесь уделять ему больше внимания, гладить, играть с ним, носить на руках и прочее. Животное должно чувствовать вашу заботу и внимание.

Хороший способ бороться со скукой у кота — это устроить ему как можно больше интерактива и развлечений. Можете использовать кошачьи игрушки, головоломки или построить ему небольшой лабиринт в доме, где он сможет сам с собой играть и развивать интеллект.

Если для вас такой вариант подходит — можете поиграть с котом на улице. Выгуливать его и ознакамливать с территорией вокруг. Однако, если выпускаете животное на улицу, то позаботьтесь о защите от паразитов.

Если вы сделали все что можно, а кот продолжает скучать и странно себя вести — это может быть признаком серьезной болезни. Стоит показать животное ветеринару и пройти лечение, если потребуется.

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