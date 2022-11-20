Уникальный случай в истории: пес Патрон получил высокий статус в ЮНИСЕФ

Четырехлапый помощник спасателей теперь стал "псом доброй воли"

Известный всей Украине и далеко за ее пределами пес Патрон получил новый статус от Детской организации ООН (ЮНИСЕФ)

Как говорится в сообщении в Инстаграме Патрона, впервые в истории был заключен меморандум о сотрудничестве с ЮНИСЕФ, а он сам получил уникальный статус "пса доброй воли".

"Патрон очень много значит для детей в Украине. Поэтому на подписание меморандума мы пригласили участников урока по минной безопасности, который мы провели вместе с Патроном еще летом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Патрон вместе со специалистами ЮНИСЕФ проводит в Украине лекции по минной безопасности для детей, а также учит их как сохранять психологическое здоровье в непростые времена.

Представители ГСЧС говорят, что детям не очень интересно слышать сухую информацию о том, как себя безопасно вести с неизвестными предметами, однако в присутствии Патрона это превращается в игру и позволяет маленьким украинцам легче запомнить сказанное.

Как сообщалось ранее, в Украине многие собаки получили известность благодаря выполнению своих служебных обязанностей. Так накануне "Телеграф" писал о четырехлапой разведчице по кличке Жасмин, а также про собаку-водолаза Найду.