Коллега "Патрона": украинцы в восторге от четырехлапой разведчицы (фото)
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В отряде знаменитых украинских собакенов пополнение
Наверное, уже каждый украинец знает пса-сапера по кличке Патрон, также ранее мы рассказывали про собаку-водолаза Найду. Теперь же украинские разведчики порадовали новостями о четырехлапой разведчице по кличке Жасмин.
Ее фотографии и краткую историю навыков опубликовали утром 5 июня в пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Стоит заметить, что красавица-разведчица стала новой героиней украинцев.
Как рассказали в ГУР, Жасмин стала одной из самых младших четырехлапых разведчиков в Украине, однако она уже успела освоить несколько боевых специальностей.
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Сейчас кинологи определяют, в каких боевых задачах она сможет проявить себя лучше всего.
Интересно, что проявляя недюжинные способности в работе, Жасмин остается очень любознательной и игривой девочкой.
Стоит заметить, что рассказ о хвостатой украинской разведчице умилил людей.
"Какая она классная!", "Прекрасная Жасмин, успехов тебе", "Красотка", "Ей очень идет это имя", "Умничка, такая хорошенькая", "Слава нашим четырехлапым друзьям", "Какое милое и красивое создание", "Коллега знаменитого сапера Патрона", — среди прочего, пишут в комментариях.
Как сообщал "Телеграф", ранее в Украине анонсировали выпуск новой марки с изображением пса-сапера Патрона.