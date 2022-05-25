Умница и красавица: овчарка-водолаз покорила украинцев, показав себя в деле (видео)

Эта собачка спасет далеко не одну жизнь

Наверное уже каждый украинец знает пса Патрона, который вместе со взрывотехниками занимается разминированием территории в Украине, однако спасатели могут похвастаться и другими четверолапыми "коллегами". Среди них и овчарка-водолаз по кличке Найда.

Фото и видео с ней публикует Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области.

Найду взяли из приюта, спасатели говорят, что между ними с овчаркой возникла симпатия с первого взгляда.

С самого начала собака была дисциплинирована и любила воду. Посмотрев, как Найда мастерски ныряет за своим мячиком, ей начали бросать спасательный жилет и учить ее командам.

С каждым днем Найда все лучше выполняет команды

Еще немного обучения, и она станет полноценным профессиональным спасателем-водолазом.

Украинцы уже прозвали Найду красавицей и героиней

На свежем видео прекрасно видно, как хорошо она уже умеет вытаскивать на берег спасательный жилет вместе с человеком. Пока это все постановка для ее тренировок, но вскоре эта девочка сможет спасти далеко не одну жизнь на воде.

Украинцы восхищены новой спасательницей черкасского управления ГСЧС:

Как ранее сообщал "Телеграф", пес Патрон уже совсем скоро может украсить новую марку "Укрпочты".