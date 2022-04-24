Укрпочта может выпустить новую патриотическую марку: теперь с героем соцсетей

В "Укрпочте" поделились планами на новую продукцию

После завершения выпуска культовой почтовой марки "Укрпочты" с изображением того самого "русского военного корабля", компания проведет голосование, чтобы определить дизайн для новой продукции. В частности, на новых марках может появиться пес Патрон, который помогает украинским военным искать мины и неразорвавшиеся снаряды.

Об этом рассказал глава компании Игорь Смелянский в интервью Forbes.

"Я знаю, что люди ждут новой марки. Мы демократическая страна и демократическая компания", — сказал он и добавил, что на следующей неделе компания запустит голосование для определения рисунка для будущего продукта.

Он отметил, что идей для будущих марок на самом деле много, среди них и пес Патрон и рисунки в честь ВСУ или волонтеров, и рисунок "Добрый вечер, мы с Украины".

"На самом деле есть много тем, которые заслуживают того, чтобы появится на марках "Укрпочты". Какую выберут, такую и выпустим", — сказал Смелянский.

Кроме того, он добавил, что рисунок с кораблем появится и на другой продукции компании. В том числе вскоре появятся в продаже свитеры и майки, а также, возможно, магниты.

Как известно, пес Патрон получил известность далеко за пределами Украины после начала военного вторжения россии. Он вместе с саперами ГСЧС Черниговской области помог найти около 90 взрывных устройств, которые были оставлены оккупантами после отступления.

У него также есть свой профиль в Инстаграм, на который уже подписаны более 85 тысяч человек.

Как сообщалось ранее, после того, как множество людей захотели купить марку "русский военный корабль иди…" в Укрпочте сообщили, что не будут печатать еще один тираж, а вместо того решили напечатать марку с похожим рисунком.

Впрочем, известный украинский "фотошопер" и пародист Богдан Процишин после этого заявил, что в качестве нового дизайна была без разрешения использована его работа.