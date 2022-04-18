За марками с "русским военным кораблем" выстраиваются длинные очереди: "Укрпочта" вынуждена ограничить продажи

За несколько дней "Укрпочта" продала более полумиллиона марок

Марки с "русским военным кораблем", которые начала продавать "Укрпочта" 12 апреля, оказались настолько популярными среди украинцев, что для того, чтобы их приобрести люди готовы стоять в длинных очередях.

Об этом сообщил журналист Богдан Кутепов, который тоже захотел приобрести себе такую.

По его словам, в очереди на Майдане Независимости в центре столицы он насчитал аж 837 человек.

Как сообщает "Украинская правда" всего за пять дней продаж, "Укрпочта" продала более полумиллиона таких марок, а на онлайн-аукционах уже начали появляться предложения по продаже таких марок по баснословным суммам в 1000 долларов и выше.

Сама "Укрпочта" не одобряет подобного спекулирования ценами, поскольку неизвестно, куда пойдут средства от их перепродажи. Однако, чтобы позволить как можно большему количеству людей приобрести марку, там уже ввели ограничения на продажи.

Таким образом получить в отделении более пяти листов (6 марок на каждому) в одни руки будет невозможно. Через онлайн-покупки можно будет заказать не более трех листов. Исключение может быть сделано в индивидуальном порядке для официальных делегаций или фондов.

"Поскольку отдельные клиенты через интернет-магазин сформировали большие заказы (максимальный заказ зафиксирован в размере 38 тыс. марок в одни руки), предварительные заказы марки через интернет-магазин будут отменены, о чем клиенты получат отдельное сообщение", — сообщили в "Укрпочте".

Как сообщалось ранее, рисунок на мерке посвящен событиям начала войны, когда российский ракетный крейсер "Москва" потребовал от защитников острова Змеиный сложить оружие и сдаться, на что был послан по известному направлению.

Стоит отметить, что вечером 13 апреля крейсер "Москва" был поражен двумя крылатыми ракетами "Нептун" украинского производства. В конечном итоге попытки россиян спасти судно не увенчались успехом, после чего тот отправился на дно Черного моря.