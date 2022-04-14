Тот самый русский военный корабль: что нужно знать о подбитом крейсере "Москва"

Выдвигаются разные версии произошедшего

Флагман Черноморского флота россии корабль "Москва" был поврежден и, вероятно, частично затоплен. В крейсер, как ранее стало известно, попали две ракеты "Нептун". Сообщалось также о неспокойном море вокруг.

"Телеграф" разбирался — чем важен именно этот корабль и какие версии произошедшего у украинской и российской стороны.

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Что говорят в Украине

Украина сообщает, что крейсер "Москва" был подбит ракетами "Нептун" — в цель попало две ракеты, которые нанесли серьезные повреждения и начался пожар. Информацию подтверждают официальные лица, в частности глава Одесской военной администрации Максим Марченко. На борту был экипаж ориентировочно в 510 человек.

Российская версия произошедшего

В россии предпочитают остановиться на версии пожара. Согласно сообщениям их медиа, последствие пожара — сдетонировавший боезапас. Отметим, что российская сторона не сообщала о пострадавших или погибших в результате "пожара", но первоначальные сообщения о спасении всего экипажа были откорректированы.

Крейсер "Москва" — чем он известен

Корабль был построен и спущен на воду в украинском городе Николаев в 1979 году, его переименовали в 1996. Это корабль с самым мощным вооружением в Черноморском флоте рф — на нем стояли артилерийская установка АК-130, шесть зенитных АУ АК-630, восемь пусковых установок для крылатых ракет П-1000 "Вулкан", восемь ЗРК С-300Ф, два ЗРК Оса-МА и два торпедных аппарата 533 калибра. Также на нем базировался вертолет Ка-27.

Крейсер "Москва - фото со спутника от 7 апреля в порту Севастополя

Но не своим масштабным вооружением печально знаменит крейсер "Москва". Именно этот корабль участвовал в известном эпизоде начала полномасштабного вторжения россии в Украину — нападении на остров Змеиный.

Тогда украинский пограничник отправил его по известному адресу в ответ на предложение о сдаче. Остров был обстрелян, а часть воинов взяты в плен. Фраза "русский корабль, иди нах*й" стала крылатой и используется как один из символов в борьбе украинцев против российских захватчиков.

Попадание ракет в "Москву" стало поводом для украинцев дополнительно вспомнить эту фразу. Отмечается, что корабль наконец дошел по указанному адресу. В сети также сравнивают корабль и попадание в него с крейсером "Авророй", который дает сигнал о конце современной россии.

"Телеграф" публиковал подборку мемов и шуток про крейсер "Москва" и особенности его затопления.