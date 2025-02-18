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Россиянка, которая выбрала Украину: как выглядит жена звезды "Квартала" Казанина и сколько лет они вместе

Автор
Катерина Любимова
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Как выглядит жена "кварталовца" Степана Казанина
Как выглядит жена "кварталовца" Степана Казанина. Фото Колаж "Телеграфа"

Наталья подарила юмористу двоих сыновей

Актер "Квартала 95" Степан Казанин с начала полномасштабной войны перестал появляться в медийном пространстве, но вместе с семьей продолжает жить в Киеве. Юморист, как и его супруга Наталья, родились в России, но осуждают действия путинского режима.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит возлюбленная "кварталовца" Наталья Казанина и чем занимается. Мы узнали, сколько лет они вместе и что супруга юмориста говорит касательно войны.

Что известно о жене Степана Казанина и как она выглядит

Телеведущий Степан Казанин (настоящее имя — Сергей), как и его жена Наталья родились и выросли в Российской Федерации. Познакомились они в студенческие годы на вечеринке и сразу влюбились друг в друга.

Степан Казанин вместе с женой в молодости
Степан Казанин и его супруга родились и выросли в России

В одном из интервью юморист рассказывал, что через месяц после знакомства они с Наташей стали обсуждать свадьбу, и в итоге поженились спустя полгода после первой встречи. На тот момент Казанину было всего 18 лет и родители пытались отговорить его от раннего брака, но Степан настоял на своем и они с Натальей счастливы в браке уже 31 год.

Степан Казанин
Степан Казанин женился в 18 лет

Супруга подарила комику двоих сыновей: Степана и Петра. В Украину семья переехала в 2003 году после того, как Казанин поучаствовал в киевской лиге КВН и познакомился с командой "Квартала 95". В нашей страны юморист и его супруга давно укоренились, поэтому осудили войну, которая начала Россия.

Степан Казанин
Степан Казанин и его возлюбленная Наталья

С начала полномасштабного вторжения "кварталовец" перестал появляться в медийном пространстве, но известно, что он поддерживает ВСУ и занимается благотворительностью. А его жена Наталья активно ведет социальные сети, но на русском языке. Женщина делится личными кадрами и своими рассуждения, в том числе касательно войны.

Семья юмориста Степана Казанина
Семья юмориста Степана Казанина

Наталья работает дизайнером. Однако, что именно она создает и является ли владелицей собственного бренда — неизвестно.

Наталья Казанина
Как выглядит Наталья Казанина

Что Наталья Казанина говорит о войне

За осуждение войны многие россияне оставляют под публикациями Натальи Казаниной гневные комментарии, заявляя, что ее следует лишить российского гражданства и запретить въезд на территорию РФ. Но Наталья реагирует на это с юмором, она призналась, что не хочет возвращаться на "родину" и подобные высказывания ее совсем не задевают.

Наталья Казанина
Наталья Казанина не собирается возвращаться на "родину"

Также супруга Казанина яро реагирует на обстрелы украинских городов, отмечая, что цели "СВО" постоянно меняются и что Россия продолжает играть жизнями мирных людей: "Кажется, сила каких-либо гормонов рано или поздно должна ослабнуть… но нет, нечисть продолжает играть нашими жизнями… и страшно то, что методы остаются прежними… Ударить по мирным … спящих и беззащитных … вылить из экранов очередную ложь… подпитать жаждущих кровушки" — написала Наталья.

Наталья Казанина осуждает войну против Украины

Женщина назвала россиян, которые радуются смертям укранцев "мразями". Наталья отметила, что война и ее последствия лишили людей многих вещей и близких, но украинцы все равно показывают миру свою сплоченность.

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#Квартал-95 #Степан Казанин #Наталья Казанина