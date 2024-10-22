Родился и начинал карьеру юмориста в России: где сейчас звезда "Квартала 95" Степан Казанин (фото)

Степан Казанин начал участвовать в КВН еще в школьные годы

Известный телеведущий и актер "Квартала 95" Степан Казанин, как и его супруга Наталья, родились в Российской Федерации, но долгие годы живут и работают в Украине. С начала войны юморист стал реже появляться в медийном пространстве.

Что известно:

Степан Казанин родился в России, где начинал первые шаги в карьере, а в 2003 году стал актером "Квартала 95"

Юморист поддержал Украину в борьбе с российским агрессором и вместе с коллегами выступал на благотворительных концерта

Казанин продолжает работать в "Квартала", но стал менее активно появляться в медийном пространстве

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас Степан Казанин и чем занимается. Мы напомним несколько интересных фактов из его биографии.

Каким был творческий путь Степана Казанина

Степан Казанин (настоящее имя — Сергей Казанин) родился в 1974 году в городе Надым (Тюменская область, Россия). Еще в школьные годы он стремился выступать на сцене, поэтому создал свою команду КВН. После школы Степан учился в Тамбовском институте химического машиностроения и продолжал свою карьеру юмориста.

Степан Казанин в молодости

На втором курсе Казан ушел в армию, а после службы поступил в Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля. С 1993 года он начал играть в команде КВН "Тамбовские волки" с Валерием Жидковым, а потом — в команде "Тапкины дети", став вскоре ее капитаном.

Степан Казанин начал играть в КВН еще в школе

В 2002 году Степан играл в команде сборной МГУ "Незолотая молодежь", работал на тамбовском телевидении оператором и журналистом. Благодаря участию в киевской лиге КВН он познакомился с командой "Квартал 95" и начал там работать.

В 2010 году юморист поступил на заочную форму обучения в Луганский институт культуры и искусств, и вместе со своими коллегами Евгением Кошевым и Михаилом Фаталовым, окончил его.

Степан Казанин родился в России

Где сейчас Степан Казанин и чем занимается

Благодаря работе в "Квартале 95" Степан Казанин стал очень популярным и востребованным в Украине, поэтому вместе со своей женой он давно переехал в нашу страну. Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, юморист на своей странице в Instagram обратился к своим родственникам, одноклассникам и друзьям, оставшимся в РФ, и призывал остановить Путина.

Степан Казанин поддержал Украину в войне

Степан Казанин остался в Украине и продолжает публично поддерживать нашу страну в борьбе с российским агрессором. Вместе с коллегами он выступает на благотворительных концертах.

В июне 2024 года в одном из интервью Степан Казанин рассказал, что продолжает выступать, отметив, что новые концерты "Единого Квартала" стали больше семейными и душевными, в них меньше войны, но больше о жизни во время войны.

Также юморист занимается благотворительной деятельностью, он помогает эвакуировать детей с прифронтовых территорий. Их отвозят на отдых в Карпаты, где не слышно взрывов, а спокойная и красивая природа. К их инициативе присоединились ОГА и ОВА.

Степан Казанин занимается благотворительностью, Фото: 1plus1.ua

Свою страницу в Instagram Степан Казанин ведет неактивно, последняя публикация была сделана в августе 2025 года, в ней юморист приглашал подписчиков посмотреть новый выпуск программы "Единый Квартал".

