Побрился ради роли и это стало его "фишкой": каким был в молодости "лысый из Квартала" Евгений Кошевой (фото)

Актер побрился вынужденно

Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой всегда отличался своей харизмой и хорошим чувством юмора. У него есть жена, двое детей и успешная карьера. В этот день, 7 апреля, у комика день рождения ему исполнилось 43 года. Зрителям он запомнился в амплуа харизматичного лысого мужчины. Однако мало кто знает, каким он был в молодости.

Что стоит знать:

Евгений Кошевой — известный комикЮ актер и один из руководителей студии "Квартал 95"

Его творческий путь начался с луганской команды КВН, а в 2005 году он стал частью "Квартала 95"

Фирменный лысый имидж актера появился в 2001 году ради пародии и впоследствии стал неотъемлемой частью его образа

"Телеграф" рассказывает, что известно о молодости Евгения Кошевого и каким он был в начале карьеры.

Евгений Кошевой – что о нем известно?

Родился Евгений Кошевой в поселке Ковшаровка Харьковской области в 1983 году. Его отец работал в котельне, а мама – воспитательницей в детском саду. В 1989 году семья переехала в Алчевск, что в Луганской области. Учился Евгений на актерском факультете Луганского колледжа культуры и искусств. Также учился в музыкальной школе.

Карьера комика началась с луганской команды КВН "Ва-банкЪ". С коллективом он ездил выступать в Киев, Москву и Сочи. Там он познакомился с Владимиром Зеленским и другими участниками "Квартала 95". В 2005 году он официально присоединился к их коллективу. Позже Евгений Кошевой стал соведущим развлекательной программы "Украина, вставай!" на телеканале "Интер".

Одним из известнейших изменений в его карьере стал имидж. В 2001 году, для пародии на Александра Розенбаума, Евгений обрил голову, и этот "лук" стал его фирменным стилем. По словам актера, он думал, что такие изменения прически временные и даже немного отрастил волосы в 2005 году. Однако сразу же побрился. Об этом он рассказывает в интервью.

Женился Евгений Кошевой в 2007 году. Его избранницей стала девушка по имени Ксения. Она была танцовщицей. Сейчас Ксения Кошева – владелица бренда одежды. Она производит сценические костюмы для актеров студии "Квартал 95". У супругов есть двое детей — Варвара и Серафима.

Свадьба Евгения Кошевого. Фото: instagram.com/evgenii.koshevoi

Со временем Евгений Кошевой не только стал одним из ведущих лиц "Вечернего квартала", но и активно снимался в фильмах и работал в проектах как "Рассмеши комика" и "Лига смеха". Сейчас Евгений Кошевой активно занимается благотворительностью и помогает ВСУ. Также он — один из руководителей студии "Квартал 95".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит и чем занимается жена Евгения Кошевого Ксения. Она долго была в тени мужчины, но сейчас имеет собственное дело.