Поголився заради ролі і це стало його "фішкою": яким був в молодості "лисий з Кварталу" Євген Кошовий (фото)

Актор поголився вимушено заради ролі

Актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий завжди вирізнявся своєю харизмою та гарним почуттям гумору. Він має дружину, двох дітей та успішну кар’єру. В цей день, 7 квітня, у коміка день народження — йому виповнилося 43 роки. Гладачам він запам’ятався в амплуа харизматичного лисого чоловіка. Однак, мало хто знає, яким він був в молодості.

Що варто знати:

Євген Кошовий — що про нього відомо?

Народився Євген Кошовий у селищі Ківшарівка Харківської області у 1983 році. Його батько був котельником, а мама — вихователькою у дитячому садку. У 1989 році сім’я переїхала до Алчевська, що на Луганщині. Навчався Євген на акторському факультеті Луганського коледжу культури і мистецтв. Також навчався у музичній школі.

Кар’єра коміка розпочалася з луганської команди КВК "Ва-банкЪ". З колективом він їздив виступати у Київ, Москву та Сочі. Саме там він познайомився з Володимиром Зеленським та іншими учасниками "Кварталу 95". У 2005 році він офіційно приєднався до їхнього колективу. Згодом Євген Кошовий став співведучим розважальної програми "Україно, вставай!" на телеканалі "Інтер".

Однією з найвідоміших змін у його кар'єрі став імідж. У 2001 році, для пародії на Олександра Розенбаума, Євген поголив голову, і цей "лук" став його фірмовим стилем. За словами актора, він думав, що такі зміни зачіски тимчасові і навіть трохи відростив волосся у 2005 році. Однак відразу ж поголився. Про це він розповідає в інтерв’ю.

Одружився Євген Кошовий у 2007 році. Його обраницею стала дівчина, на ім'я Ксенія. Вона була танцівницею. Зараз Ксенія Кошова — власниця бренду одягу. Вона виготовляє сценічні костюми для акторів студії "Квартал 95". У подружжя є двоє дітей — Варвара і Серафима.

Весілля Євгена Кошового. Фото: instagram.com/evgenii.koshevoi

З часом Євген Кошовий не лише став одним із провідних облич "Вечірнього кварталу", але й активно знімався у фільмах та працював у проєктах як "Розсміши коміка" та "Ліга сміху. Зараз Євген Кошовий активно займається благодійністю і допомагає ЗСУ. Також він є одним з керівників студії "Квартал 95".

