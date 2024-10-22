Народився і розпочинав кар’єру гумориста в Росії: де зараз зірка "Кварталу 95" Степан Казанін (фото)

Степан Казанін почав брати участь у КВК ще у шкільні роки

Відомий телеведучий та актор "Кварталу 95" Степан Казанін, як і його дружина Наталія, народилися в Російській Федерації, але довгі роки живуть і працюють в Україні. З початку війни гуморист став рідше з'являтися у медійному просторі.

Що відомо:

Степан Казанін народився в Росії, де починав перші кроки в кар'єрі, а у 2003 став актором "Кварталу 95"

Гуморист підтримав Україну у боротьбі з російським агресором і разом із колегами виступав на благодійних концертах

Казанін продовжує працювати в "Кварталі", але став менш активно з'являтися в медійному просторі

Яким був творчий шлях Степана Казаніна

Степан Казанін (справжнє ім’я Сергій Казанін) народився в 1974 році в місті Надим (Тюменська область, Росія). Ще у шкільні роки він прагнув виступати на сцені, тому створив свою команду КВК. Після школи Степан навчався у Тамбовському інституті хімічного машинобудування та продовжував свою кар’єру гумориста.

Степан Казанін у молодості

На другому курсі Казанін пішов до армії, а після служби вступив до Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. З 1993 року він почав грати в команді КВК "Тамбовські вовки" з Валерієм Жидковим, а потім — у команді "Тапчині діти", ставши незабаром її капітаном.

Степан Казанін почав грати у КВК ще у школі

У 2002 році Степан грав у команді збірної МДУ "Незолота молодь", працював на тамбовському телебаченні оператором та журналістом. Завдяки участі у київській лізі КВК він познайомився з командою "Квартал 95" і почав там працювати.

У 2010 році гуморист вступив на заочну форму навчання до Луганського інституту культури та мистецтв, і разом зі своїми колегами Євгеном Кошовим та Михайлом Фаталовим закінчив його.

Степан Казанін народився у Росії

Де зараз Степан Казанін і чим займається

Завдяки роботі в "Кварталі 95" Степан Казанін став дуже популярним та затребуваним в Україні, тому разом зі своєю дружиною він давно переїхав до нашої країни. Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, гуморист на своїй сторінці в Instagram звернувся до своїх родичів, однокласників та друзів, які залишилися у РФ, і закликав зупинити Путіна.

Степан Казанін підтримав Україну у війні

Степан Казанін залишився в Україні та продовжує публічно підтримувати нашу країну у боротьбі з російським агресором. Разом із колегами він виступає на благодійних концертах.

У червні 2024 року в одному з інтерв’ю Степан Казанін розповів, що продовжує виступати, зазначивши, що нові концерти "Єдиного Кварталу" стали більше сімейними та душевними, у них менше війни, але більше про життя під час війни.

Також гуморист займається благодійною діяльністю, він допомагає евакуювати дітей із прифронтових територій. Їх відвозять на відпочинок до Карпат, де не чути вибухів, зате спокійна та гарна природа. До їхньої ініціативи приєдналися ОДА та ОВА.

Степан Казанін займається благодійністю, Фото: 1plus1.ua

Свою сторінку в Instagram Степан Казанін веде неактивно, останню публікацію було зроблено у серпні 2025 року, в ній гуморист запрошував підписників подивитися новий випуск програми "Єдиний Квартал".

"Телеграф" писав раніше, як у молодості виглядав Юрій Крапов із "Кварталу 95". Ми дізналися, як розпочинався його творчий шлях.