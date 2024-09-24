Хрестила доньку Зеленського і працює у "Кварталі": що відомо про ексдружину Олександра Пікалова і як вона виглядає

Подружжя було у шлюбі майже 20 років

Колишня дружина "кварталівця" Олександра Пікалова, Ірина Пікалова — особистість непублічна. З'ясувалося, що вона не лише виконавчий продюсер "Кварталу 95", а й директор нової компанії студії.

Що треба знати:

Пікалови познайомилися у 2003 році, коли Олександр керував театром "Безпризорник"

У 2021 році подружжя розлучилося після 18 років шлюбу, а Пікалов залишив спільне житло ексдружині

Вона є хрещеною мамою дочки Зеленського і багато років супроводжувала "Квартал" на гастролях

Що відомо про Ірину Пікалову

Олександр Пікалов познайомився з майбутньою дружиною у 2003 році. Ірина Пікалова (дівоче прізвище Михайличенко) тоді навчалася у 9 класі. Познайомилися вони, коли Ірина прийшла в театр "Безпризорник", а Олександр був його керівником.

Коли було засновано студію "Квартал 95", Олександр переїхав до Києва. Однак у нього не було можливості оплачувати квартиру, тому Ірина переїхала до столиці аж через півтора року.

У 2006 році у подружжя народився син Михайло. Вже у три роки, за словами Олександра, син цікавився перегонами "Форумли-1". Зараз йому 19 років. Відомо, що Ірина Пікалова — хрещена мама доньки президента України Володимира Зеленського.

Олександр Пікалов та Ірина Пікалова розлучилися у 2021 році, не оголосивши причину. У шлюбі вони прожили 18 років. Про це "кварталівець" повідомив в інтерв’ю для "Української правди".

Актор зізнавався, що їхній спільний будинок після розлучення він залишив ексдружині. "Кварталівець" також розповідав, що з ексдружиною вони періодично бачаться. Після розлучення Ірина повністю змінилася зовнішньо: вона перефарбувала волосся, стала блондинкою і дещо змінила стиль.

Відомо, що Ірина Пікалова часто їздила на гастролі разом з акторами "Кварталу". Зараз вона є виконавчим директором студії "Квартал 95". Ірина завжди залишалася за лаштунками і рідко з’являється в медіапросторі, однак відігравала важливу роль у творчій команді.

