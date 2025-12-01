Одна з найміцніших пар українського шоубізнесу розлучається

Відомі артисти прожили у шлюбі 12 років

Українська співачка Олена Тополя розлучається з чоловіком, лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополею після більш ніж 10 років шлюбу.

Що треба знати:

Олена і Тарас Тополя офіційно заявили про рішення розлучитися через 12 років шлюбу

Вони вже домовилися про всі питання, пов'язані з майном та дітьми

Останні роки сім'я жила окремо: Олена була з дітьми в США, Тарас — на військовій службі

39-річна виконавиця та 38-річний музикант зробили спільну заяву у соціальних мережах. Олена повідомила в Інстаграмі, що це було зважене рішення, яке ґрунтувалося на взаємній повазі та відповідальності за трьох дітей. Нагадаємо, що подружжя виховує двох синів Марка та Романа, а також дочку Марію.

З відповідальністю і любовʼю до наших діток, ми ставимо крапку в стосунках і починаємо нові, окремі, сторінки життя. Вже не як чоловік і дружина, але як партнери у вихованні дітей. З однаковою відповідальністю за їх майбутнє, у взаємній повазі, підтримці, і з постійною працею над тим, щоб вони й надалі отримували максимальну увагу, належне виховання, підтримку і любов від нас обох, як від батьків Тарас та Олена Тополя

Пара підкреслила, що усі майнові питання та нюанси подальшого фінансового забезпечення дітей вони врегулювали заздалегідь, діючи гідно й справедливо один до одного та до дітей. Пара звернулася до ЗМІ та громадськості із проханням утриматися від очікувань нових заяв і проявити розуміння.

Сім'я артистів — що відомо

У 2013 році лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя одружився зі співачкою Оленою Кучер, відомою тоді під псевдонімом Alyosha. З початком війни артистка відмовилася від сценічного імені й тепер виступає під своїм справжнім ім'ям — Олена Тополя.

У них підростають троє дітей: сини Роман та Марк, а також дочка Марія. Ромі зараз 12 років, Марку — 10, а молодшій Маші — всього 5 років. На початку повномасштабної війни Олена разом із трьома дітьми поїхала до США. Вона прожила там півтора року, але не витримала розлуки з Україною і у вересні 2023-го повернулася назад.

Подружжя з дітьми

Поки співачка з дітьми перебувала за кордоном, Тарас Тополя разом із колегами з гурту "Антитіла" пішов на службу. Відомо, що музикант працював парамедиком, а сам гурт ніс службу у складі 130-го батальйону територіальної оборони: спершу в Київській області, а згодом їх перевели на Харківщину. Нині Тополя та учасники "Антитіл" виведені з лінії бойових дій, проте й далі служать у лавах ЗСУ.

