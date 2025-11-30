Пікантні фото старшої дочки і підрослі "молодші". Як зараз виглядають діти Олі Фреймут і де вони

Злата відома у соцмережах своїми провокаційними образами

Відома журналістка та ведуча Ольга Фреймут є багатодітною мамою. 43-річна зірка живе нині не в Україні, як і всі її діти, що подорослішали.

Первісток від британця

Свою старшу дочку Злату Фреймут народила 17 лютого 2006 року у Лондоні від британського бізнесмена Ніла Мітчелла. Незабаром пара розсталася і ведуча повернулася з дочкою до Києва. Злата відвідувала Печерську міжнародну школу, навчання в якій обходилося зірковій мамі від 24 тисяч доларів на рік. З вересня 2021 року дівчинка навчалася в американській школі та у 2024 році отримала атестат.

Поки Фреймут навчає своїх прихильників етикету та правил поведінки в суспільстві, її старша дочка демонструє у соцмережах відверті знімки у провокаційних вбраннях — вона віддає перевагу сміливим фасонам та вільним силуетам.

Злата Мітчелл. Фото: instagram.com/zlatamitchellll Злата Мітчелл. Фото: instagram.com/zlatamitchellll

19-річна дівчина вже давно веде самостійне життя та продовжує жити за океаном. У вересні 2025 року у своєму блозі в Інстаграмі Злата написала, що поки що бачить своє життя в США, але із задоволенням відвідує рідну Україну двічі на рік.

Я вдома двічі на рік! Дуже вдячна за можливість повертатися. Це просто найцінніше почуття в моєму житті. Мені потрібно бути в Києві хоча б 2-3 місяці на рік, щоб повноцінно себе відчувати. Я ніколи не планувала і не хотіла таких далеких перерв від дому в своєму житті Злата Мітчелл

Діти від гендиректора "Нового каналу"

У 2015 році українська телеведуча розпочала стосунки з генеральним директором "Нового каналу" Володимиром Локотком. Він уродженець Казахстану, але довгий час мав російський паспорт. 2016 року у пари народився син Валерій, а 2017-го — дочка Євдокія. Весною того ж року Ольга та Володимир зіграли весілля.

Разом із батьком та матір’ю Валерій та Євдокія зараз живуть у Лондоні. У соцмережах Фреймут зрідка ділиться фото своїх дітей, приміром, 29 листопада ведуча показала свого молодшого сина.

Мій маленький панич жартівливо назвала Фреймут свого сина Валерія

