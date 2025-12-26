Не лише фронт: раптові смерті зірок, які приголомшили Україну у 2025 році

Багато хто загинув на фронті, захищаючи країну від росіян

2025 рік, що минає, став часом важких прощань для України. Країна втратила легендарних артистів, музикантів та українських захисників, чиї імена назавжди вписані в історію сучасної культури та боротьби за незалежність. Ці люди надихали мільйони своїм талантом, голосом та громадянською позицією. "Телеграф" згадує тих, хто пішов із життя цього року і залишив по собі багату творчу спадщину та світлу пам’ять.

Що потрібно знати:

2025 року Україна втратила безліч відомих артистів, музикантів та громадських діячів

Серед загиблих — актори, співаки та шоумени, багато з яких також служили на фронті

Померло кілька українських народних депутатів

Володимир Раков

6 січня на фронті загинув хореограф, переможець шостого сезону шоу "Танцюють всі" Володимир Раков. Уродженець Криму з початком російського вторгнення у 2022 році вступив до лав ЗСУ та служив у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Пройшов важкі бої під Херсоном, Бахмутом, Торецьком та Часовим Яром. До повномасштабної війни був одним із найяскравіших танцівників країни: працював у Kozar Dance Theatre, співпрацював із проєктом "Танці із зірками". Йому було 30 років.

Фото: Колаж "Телеграфу"

Станіслав Притула

22 січня загинув український кінопродюсер та військовий Станіслав Притула. Йому було 40 років. Чоловік із перших днів повномасштабної війни захищав Україну на передовій. Його життя трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання.

Фото: Колаж "Телеграфу"

Василь Чорношкур

У 78 років у Києві не стало народного артиста України, диктора Українського радіо Василя Чорношкура. Про смерть популярного ведучого дитячої передачі "Вечірня колискова" стало відомо 25 січня. Знімався у фільмах та серіалах "Вітер в обличчя", "Вікно життя", "Лікар Ковальчук", "Опер за викликом", "Кріпосна", "Чуже життя", "Садівниця", "Карпатський рейнджер", "Мавки", "Врятувати Віру" та інших.

Олексій Самойленко

19 лютого на війні загинув український актор та воїн Олексій Самойленко. Йому було лише 28 років. Уродженець Донецької області закінчив Київський національний університет театру, кіно та телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Знімався Олексій у серіалах "Доктор Віра" та "Прогулянка у порожнечі", а також виступав на сцені театру "Майстерня Олени Лазович".

Фото: Колаж "Телеграфу"

Таїсія Литвиненко

6 квітня у 90 років померла українська актриса театру та кіно, зірка фільму "За двома зайцями" (роль Хімки, 1961 рік) Таїсія Литвиненко. Крім вищезгаданої культової комедії, актриса також знялася у фільмах "Вавилон XX", "Назар Стодоля", "Григорій Сковорода" та "Надзвичайна подія".

Олександр Чечун

Зірка "Ліги сміху", учасник команди "Стадіон Діброва" Олександр Чечун помер 9 квітня. Він зазнав тяжкого поранення роком раніше під час виконання бойового завдання. Весь цей час лікарі виборювали його життя, але врятувати чоловіка не вдалося.

Фото: Колаж "Телеграфа"

Андрій Гураль

У ніч на 13 квітня внаслідок ДТП трагічно загинув відомий український композитор, аранжувальник та звукорежисер Андрій Гураль. Він був широко відомий співпрацею зі співачками Гайтаною, Тонею Матвієнко та Alloise, а також із гуртами "Без Обмежень", "Піккардійська терція" та "Нічлава".

Максим Неліпа

12 травня під час виконання бойового завдання загинув відомий український телеведучий та актор Максим Неліпа. Він виконував обов’язки командира роти у складі 14 окремого полку безпілотних авіаційних комплексів. Йому було 48 років. Зірка КВК та популярний телеведучий 2000-х років з перших днів війни знаходився на передовій. Поховали шоумена на Байковому цвинтарі у Києві.

Фото: Колаж "Телеграфа"

Юрій Феліпенко

32-річного актора театру та кіно Юрія Феліпенка не стало 15 червня. Він загинув під час виконання бойового завдання на фронті. Юрій служив оператором БПЛА у 429-му окремому полку безпілотних систем "Ахіллес". До лав армії він вступив у 2024 році. У його фільмографії проєкти "Повернення Мухтара 9", "Відділ 44", "Що робить твоя дружина" та "Колір пристрасті". Виступав на сцені Київського академічного драматичного театру на Подолі.

Фото: Колаж "Телеграфа"

Тетяна Шеліга

3 липня на 77-му році життя померла українська актриса, зірка ситкому "Коли ми вдома" Тетяна Шеліга. В останні місяці свого життя артистка більшу частину часу перебувала в маренні і не підіймалася з ліжка. На початку 2022 року Шеліга, яка свого часу знімалася з Аллою Пугачовою, пройшла через серйозну операцію на серці.

Ігор Поклад

9 липня пішов із життя видатний український композитор та народний артист України Ігор Поклад. Йому було 83 роки. Похорон відбувся на Берковецькому цвинтарі у Києві. Його пісні стали класикою української естради та назавжди увійшли до скарбниці національної культури.

Богдан Богач

1 жовтня стало відомо про раптову смерть одного із засновників колективу "Піккардійська терція" Богдана Богача. Чоловікові було лише 50 років. У 2024 році музикант пішов зі складу гурту за станом здоров’я. Причин його смерті не розкривалися.

Олексій Наконечний

Актор і доброволець ЗСУ Олексій Наконечний із позивним "Артист" загинув у ДТП після трьох з половиною років служби на фронті. Трагічний інцидент стався всього за один кілометр від військової частини, коли він повертався після короткої відпустки до дружини та сина.

Андрій "Дизель" Яценко

Андрій Яценко із гурту Green Grey помер 20 жовтня від серцевої недостатності. На церемонії прощання у Києві до нього у труну поклали його улюблену кепку. Сім’я хотіла кремувати тіло чоловіка, а прах поховати на Байковому цвинтарі у Києві.

Лесик Турко

22 листопада помер український співак Лесик Турко (справжнє ім’я Олег Турко), йому було 58 років. Він був колишнім учасником гурту DZIDZIO. Майже за рік до смерті Турко переніс зупинку серця під час виступу і кілька днів перебував у критичному стані.

Фото: Varta1

Михайло Клименко

7 грудня стало відомо про смерть українського музиканта, фронтмена гурту ADAM Михайла Клименка. Артисту було лише 38 років. У листопаді 2025 року стало відомо, що Михайло протягом двох місяців боровся з тяжким захворюванням – туберкульозним менінгітом. Після тривалого лікування та перебування у реанімації співак впав у кому.

Степан Гіга

12 грудня помер український співак Степан Гіга. Напередодні смерті він перебував у реанімації через загострення вірусної хвороби на тлі цукрового діабету. До цього повідомлялося, що в нього ампутували ногу і він впав у кому. Поховали співака у Львові 15 грудня.

Інші втрати 2025 року

Протягом року Україна також прощалася з громадськими діячами та блогерами, серед яких харків’янка Анна Жук, яка трагічно загинула в ДТП у січні 2025 року. Також 30 серпня у Львові вбили Андрія Парубія — невідомий зробив вісім пострілів у нардепа. Він був похований на Личаківському цвинтарі.

Крім того, 28 травня після тривалої боротьби з тяжкою хворобою помер народний депутат, журналіст та телеведучий Сергій Швець.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 21 квітня помер нардеп від колишньої ОПЗЖ Володимир Мороз. 24 липня загинув у ДТП нардеп від партії "Голос" Ярослав Рущишин. 26 липня помер відомий український аграрій Леонід Яковишин. У листопаді стало відомо про смерть екснардепа та бізнесмена Геннадія Балашова.