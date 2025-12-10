Степан Гіга не в комі? У команді артиста зробили заяву про його стан

Артист перебуває у важкому, але стабільному стані

Степан Гіга — народний артист України, який останнім часом отримав нову хвилю популярності та активно гастролював українськими містами. Нещодавно в мережі почала поширюватися інформація про те, що виконавцю ампутували ногу і він впав у кому.

Джерелом цієї інформації був журналіст Віталій Глагола, який посилався на свої джерела. Однак тепер піар-директор Гіги Ірена Зайко вийшла на зв’язок і вимагала від журналіста спростування інформації про те, що артист у комі, оскільки цю інформацію у команді артиста не розповсюджували.

Скріншот посту журналіста Дієслова

Також Зайко зажадала від Глаголи розкрити його джерела. Однак журналіст у відповідь на це заявив, що не зобов’язаний розкривати свої джерела. А якщо в команді Степана Гіги хочуть спростувати якусь інформацію, то він готовий її оприлюднити.

Зазначимо, що за словами піарниці, зараз стан Степана Гіги важкий, але стабільний, він отримує всю необхідну медичну допомогу, а відновлення потребує часу. Також Зайко наголосила, що всі офіційні оновлення про здоров’я артиста публікуватимуться виключно через прес-центр.

