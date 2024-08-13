Майбутня "перша леді"? Як виглядає дружина Авакова, якого в Росії назвали наступним президентом України

Про дружину Арсена Авакова відомо небагато, вона дуже непублічна особа

Арсен Аваков – помітна постать в українському політикумі. Він свого часу дуже довго протримався на посаді міністра внутрішніх справ у різних урядах. Цього дня, 2 січня, екс-міністр відзначає день народження – йому виповнилося 62 роки. А ось про його дружину Інну відомо небагато, до того ж у мережі є лише кілька спільних фото ексміністра МВС із дружиною.

Що варто знати:

Арсен Аваков обіймав посаду міністра внутрішніх справ рекордний термін — з 2014 по 2021 рік за двох президентів

Дружина екс-міністра Інна веде вкрай непублічне життя, і актуальної інформації про її заняття у відкритому доступі немає

Російська пропаганда розповсюджує фейки про те, що Захід розглядає кандидатуру Авакова на посаду майбутнього президента України

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає і чим займається Інна Авакова, на тлі фантазій російської пропаганди, що кандидатуру Арсена Авакова Захід нібито розглядає на посаду наступного президента України.

Арсен Аваков – чим він відомий в Україні

Свою політичну кар’єру Арсен Аваков розпочинав у Харкові — він був там депутатом облради, а також 5 років очолював Харківську облдержадміністрацію (2005-2010 р.). Крім того, політик входив до складу РНБО та був народним депутатом 7-го та 8-го скликань Верховної Ради України.

Найбільше Арсен Аваков запам’ятався українцям на посаді міністра внутрішніх справ. Він прийшов на цю посаду одразу після Революції Гідності – у лютому 2014 року. І незважаючи на зміну влади в країні, Авакову вдалося втриматися у своєму кріслі — і за Порошенка, і за Зеленського.

Арсен Аваков подав у відставку з посади міністра внутрішніх справ у липні 2021 року. Це сталося на тлі суспільного невдоволення, яке згодом переросло у громадський рух "Аваков — чорт".

Дружина ексміністра — що відомо про Інну Авакову

Про "таємну" дружину Авакова Інну дуже мало що відомо. Колишній міністр МВС, ніби навмисне ховав її під час бурхливої політичної діяльності. У мережі гуляє лише кілька спільних знімків Авакова з дружиною.

Відомо, що її звуть Інна, і вона з початку 90-х до недавнього часу була одним із керівників банку. Однак де вона зараз і чим займається невідомо. У соцмережах ексміністра МВС немає спільних фото з дружиною, хоча донедавна він дуже активно вів свої сторінки в Instagram та Facebook. Немає у цих соцмережах і публічних сторінок самої Інни Авакової з фото чи будь-якою відкритою інформацією.

Аваков – не чорт, а майбутній президент?

Користувачів мережі останніми днями дуже повеселили фантазії російської пропаганди, в яких йдеться, що Аваков — майбутній президент України (а його дружина, відповідно, майбутня перша леді). За версією пропагандистів, які посилаються на російську зовнішню розвідку, Захід, зокрема, США незадоволені політикою Володимира Зеленського і вже розглядають на його місце іншого, "більш керованого" кандидата. Чомусь в РФ вирішили, що цим кандидатом може стати колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

