Рус

Майбутня "перша леді"? Як виглядає дружина Авакова, якого в Росії назвали наступним президентом України

Автор
Галина Струс
Дата публікації
Читать на русском
Автор
15728
Як виглядає "таємна" дружина Арсена Авакова Новина оновлена 02 січня 2026, 10:19
Як виглядає "таємна" дружина Арсена Авакова. Фото Телеграф, Getty Images

Про дружину Арсена Авакова відомо небагато, вона дуже непублічна особа

Арсен Аваков – помітна постать в українському політикумі. Він свого часу дуже довго протримався на посаді міністра внутрішніх справ у різних урядах. Цього дня, 2 січня, екс-міністр відзначає день народження – йому виповнилося 62 роки. А ось про його дружину Інну відомо небагато, до того ж у мережі є лише кілька спільних фото ексміністра МВС із дружиною.

Що варто знати:

  • Арсен Аваков обіймав посаду міністра внутрішніх справ рекордний термін — з 2014 по 2021 рік за двох президентів
  • Дружина екс-міністра Інна веде вкрай непублічне життя, і актуальної інформації про її заняття у відкритому доступі немає
  • Російська пропаганда розповсюджує фейки про те, що Захід розглядає кандидатуру Авакова на посаду майбутнього президента України

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає і чим займається Інна Авакова, на тлі фантазій російської пропаганди, що кандидатуру Арсена Авакова Захід нібито розглядає на посаду наступного президента України.

Арсен Аваков – чим він відомий в Україні

Свою політичну кар’єру Арсен Аваков розпочинав у Харкові — він був там депутатом облради, а також 5 років очолював Харківську облдержадміністрацію (2005-2010 р.). Крім того, політик входив до складу РНБО та був народним депутатом 7-го та 8-го скликань Верховної Ради України.

Аваков

Найбільше Арсен Аваков запам’ятався українцям на посаді міністра внутрішніх справ. Він прийшов на цю посаду одразу після Революції Гідності – у лютому 2014 року. І незважаючи на зміну влади в країні, Авакову вдалося втриматися у своєму кріслі — і за Порошенка, і за Зеленського.

Арсен Аваков подав у відставку з посади міністра внутрішніх справ у липні 2021 року. Це сталося на тлі суспільного невдоволення, яке згодом переросло у громадський рух "Аваков — чорт".

Аваков із дружиною

Дружина ексміністра — що відомо про Інну Авакову

Про "таємну" дружину Авакова Інну дуже мало що відомо. Колишній міністр МВС, ніби навмисне ховав її під час бурхливої політичної діяльності. У мережі гуляє лише кілька спільних знімків Авакова з дружиною.

Інна Авакова

Відомо, що її звуть Інна, і вона з початку 90-х до недавнього часу була одним із керівників банку. Однак де вона зараз і чим займається невідомо. У соцмережах ексміністра МВС немає спільних фото з дружиною, хоча донедавна він дуже активно вів свої сторінки в Instagram та Facebook. Немає у цих соцмережах і публічних сторінок самої Інни Авакової з фото чи будь-якою відкритою інформацією.

Авакова дружина
дружина Авакова Інна

Аваков – не чорт, а майбутній президент?

Користувачів мережі останніми днями дуже повеселили фантазії російської пропаганди, в яких йдеться, що Аваков — майбутній президент України (а його дружина, відповідно, майбутня перша леді). За версією пропагандистів, які посилаються на російську зовнішню розвідку, Захід, зокрема, США незадоволені політикою Володимира Зеленського і вже розглядають на його місце іншого, "більш керованого" кандидата. Чомусь в РФ вирішили, що цим кандидатом може стати колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Аваков, Зеленський

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає чоловік Юлії Тимошенко, скільки йому років та чим він займається. Він багато років живе у тіні дружини-політика.

Теги:
#Аваков #МВС #Дружина #Володимир Зеленський