Будущая "первая леди"? Как выглядит жена Авакова, которого в России назвали следующим президентом Украины

О жене Арсена Авакова известно немногое, она очень непубличная особа

Арсен Аваков — заметная фигура в украинском политикуме. Он в свое время очень долго продержался на должности министра внутренних дел в разных правительствах. В этот день, 2 января, экс-министр отмечает день рождения — ему исполнилось 62 года. А вот о его жене Инне известно немногое, к тому же в сети есть всего несколько совместных фото экс-министра МВД с супругой.

Что стоит знать:

Арсен Аваков занимал пост министра внутренних дел рекордный срок — с 2014 по 2021 год при двух президентах

Супруга экс-министра Инна ведет крайне непубличный образ жизни, и актуальной информации о её занятиях в открытом доступе нет

Российская пропаганда распространяет фейки о том, что Запад рассматривает кандидатуру Авакова на пост будущего президента Украины

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит и чем занимается Инна Авакова, на фоне фантазий российской пропаганды, что якобы кандидатуру Арсена Авакова Запад рассматривает на должность следующего президента Украины.

Арсен Аваков — чем он известен в Украине

Свою политическую карьеру Арсен Аваков начинал в Харькове — он был там депутатом облсовета, а также 5 лет возглавлял Харьковскую облгосадминистрацию (2005-2010г). Кроме того, политик входил в состав СНБО и был народным депутатом 7-го и 8-го созывов Верховной Рады Украины.

Больше всего Арсен Аваков запомнился украинцам на посту министра внутренних дел. Он пришел на эту должность сразу после Революции Достоинства — в феврале 2014 года. И несмотря на смену власти в стране, Авакову удалось удержаться в своем в кресле — и при Порошенко, и при Зеленском.

Арсен Аваков подал в отставку с поста министра внутренних дел в июле 2021 года. Это произошло на фоне общественного недовольства, которое со временем переросло в общественное движение "Аваков — чорт".

Жена экс-министра — что известно об Инне Аваковой

О "тайной" жене Авакова Инне очень мало что известно. Бывший министр МВД, как будто нарочно прятал ее во время своей бурной политической деятельности. В сети гуляет всего несколько совместных снимков Авакова с женой.

Известно, что ее зовут Инна и она с начала 90-х до недавнего времени была одним из руководителей банка. Однако, где она сейчас и чем занимается неизвестно. В соцсетях экс-министра МВД нет совместных фото с женой, хотя до недавнего времени он очень активно вел свои страницы в Instagram и Facebook. Нет в этих соцсетях и публичных страниц самой Инны Аваковой с фото или любой открытой информацией.

Аваков — не черт, а будущий президент?

Пользователей сети в последние дни очень повеселили фантазии российской пропаганды, в которых говорится, что Аваков — будущий президент Украины (а его жена, соответственно, будущая первая леди). По версии пропагандистов, которые ссылаются на российскую внешнюю разведку, Запад, в частности, США недовольны политикой Владимира Зеленского и уже рассматривают на его место другого, "более управляемого" кандидата. Почему-то в РФ решили, что этим кандидатом может стать бывший министр внутренних дел Арсен Аваков.

