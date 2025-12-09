"Він як щур, якого затиснули в кут": Оксана Білозір розповіла, як Путін хотів потрапити на її концерт (відео)

Артистка розкрила неймовірні подробиці

Оксана Білозір — українська народна артистка та громадська діячка, яка колись була міністром культури України. У 80-х вона була дуже популярною та затребуваною артисткою. На її концерт хотів потрапити навіть нинішній президент Росії Володимир Путін, котрий тепер розв’язав повномасштабну війну в Україні.

Про це Білозір розповіла в інтерв’ю Дмитру Гордону. За її словами, про бажання Путіна дістати квиток на її виступ, вона дізналася лише нещодавно.

Цю історію розповів старий друг Оксани Микола Голомша, який у 80-х був прокурором у Львові. До нього приїхав Путін і в ході розмови попросив дістати квиток на концерт Білозір.

Голомша йому дістав цю контрамарку (квиток, – ред). Але чи був він там на тому концерті, чи не був. Не знаю. Квіти він мені не приносив. Але сам факт розповіла Оксана Білозір

На запитання Гордона про те, що співачка думає про Путіна, вона відповіла, що це людина без майбутнього.

Хвора, нещасна людина. Просто він затиснутий. Він як щур, якого затиснули в кут. Він не має майбутнього. Ні. Він не мислить майбутнім. Оксана Білозір

За словами артистки, Путін вже досяг такої вершини, що вона його й поглине. У нього немає майбутнього і він про нього не думає. Також співачка зазначила, що навіть гіпотетично не хотіла б його бачити чи говорити з ним, незважаючи на те, що він колись прагнув її на концерт і хотів її побачити.

