На заправці на Львівщині побили відомих музикантів, до справи долучився депутат (фото, відео)

На артистів із Івано-Франківська напали на заправці у Шептицькому

На артистів ансамблю "Гуцулія" у ніч проти 8 грудня напали невідомі під час зупинки на заправці у місті Шептицький (колишній Червоноград) у Львівській області. Артисти отримали різні травми — від перелому носа до струсу мозку та забиття.

Про подробиці інциденту розповів у своєму Facebook керівник ансамблю Василь Шеремета. За його словами, напад трапився близько третьої години ночі, коли колектив повертався додому із закордонних гастролей.

Група з близько 6 агресивних молодих людей та трьох "панянок" у неадекватному стані увірвалася в автобус, розкидали речі, спровокували конфлікт, а згодом розпочали фізичне насильство. Це не була бійка. Це був односторонній напад, – розповів Шеремета.

За його словами, поліція, яка приїхала на місце нападу, практично не діяла.

На відео та фото видно, як після інциденту нападники не були затримані, а поліція спокійно спілкувалася з ними (руки в кишенях), незважаючи на нецензурну лайку та агресивну поведінку з їхнього боку. Василь Шеремета

Він також заявив, що потерпілі артисти ансамблю "Гуцулія" очікують від правоохоронців об’єктивного та публічного розслідування цієї події.

Після новини про інцидент з ансамблем до справи підключився народний депутат Ігор Фріс. У Facebook він заявив, що взяв під особистий контроль розслідування цього нападу поліцією.

Це повний треш із побиттям артистів Гуцулії. Щойно побачив відео. Вранці звіримо годинник із правоохоронцями, щоб об’єктивно оцінили всю наявну інформацію щодо осіб, причетних до цих дій. Оцінку не даю, але точно проконтролюю об’єктивний розгляд написав Фріс вночі після інциденту

О 10.35 ранку 8 грудня 2025 року Фріс повідомив, що отримав відповідь від керівництва МВС. Там запевнили, що четверо причетних уже встановили, їм готують підозру.

4 людей встановили, за годину будуть підозри. За поліцейськими та їхніми діями було призначено розслідування, працює генеральна інспекція. Аналізуємо відео з камер, попередньо бачимо неправильне поводження з постраждалими повідомили у МВС

