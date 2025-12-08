"Про Міндіча вже жартували?": українці нещадно захейтили "Квартал 95", Полякову та "Антитіла" за новорічний концерт

У мережі бурхливо обговорюють новий концерт студії "Квартал 95" після скандалу з Міндічем

Студія "Квартал 95" зняла новорічний концерт "Єдиний квартал" на тлі скандалу з Тимуром Міндічем, який був одним із співвласників проекту. Через публічний резонанс деякі заявлені раніше зіркові гості відмовилися від участі у концерті. Однак, як виявилося, деякі артисти все ж таки виступили.

Що варто знати:

Новорічний концерт "Квартал 95" викликав скандал у мережі через участь деяких артистів

Оля Полякова, "Антитіла" та Pianoбой, отримали найбільше засудження за виступ

Скандал спалахнув на тлі корупційного скандалу з Міндічем, через що низка інших зірок відмовилася від участі

Українці бурхливо відреагували на зйомки "Єдиного кварталу", що проходив у палаці "Україна" минулими вихідними. Особливо багато хейту та критики дісталося артистам, серед яких Ірина Білик, Оля Полякова, гурт "Антитіла", Pianoбой. Подейкували, що засвітилася на "Кварталі" і Наталія Могилевська, проте фото чи відео з нею у мережі немає.

Відомо, що після того, як у листопаді НАБУ викрило корупційні схеми Міндіча, від участі у новорічному концерті відразу відмовився хор "Гомін", Монатік, Надя Дорофєєва, Кола, KAZKA, Позитив та деякі інші артисти, які спочатку були заявлені на афіші. Тоді "Квартал 95" змінив афішу, прибравши взагалі всіх зіркових гостей і заявивши, що імена запрошених зірок можуть змінюватись.

Ірина Білик та Оля Полякова виступили на концерті "Єдиного кварталу"

Однак найбільше користувачів мережі розлютив той факт, що квитки на цей концерт були розкуплені і був повний зал людей. При цьому ті, хто був на концерті, кажуть, що кварталівці у своїх номерах вже жартували про Міндіча.

Ось що писали користувачі соцмереж у коментарях про концерт "Єдиного кварталу":

Всі зірки, хто зараз виступає в Кварталі, для мене автоматично стають гі*ном

Піанобій так і не став Піаноменом

Антитіла – це ясно. А Піанобій – сумно, не знала що він такий

Дякую. Знатиму, що ніколи не слухати

Як назвати все те бидло, яка сидить у залі? Ці співаки ротом – з ними все зрозуміло – гроші не пахнуть, дітям платити аліменти треба. А це стадо у залі?

Про Міндіча вже жартували?

Як кажуть — це повне падіння моралі

Вони хоча б заробляють на цьому, а те, що люди платять за це гроші і сидять там із задоволенням – це більше для мене крінж

Скільки артистів зараз тишком-нишком на корпоративах для Міндіча танцюють, головне імена з афіш зняли

