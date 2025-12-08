"Про Миндича уже шутили?": украинцы беспощадно захейтили "Квартал 95", Полякову и "Антитела" за новогодний концерт
В сети бурно обсуждают новый концерт студии "Квартал 95" после скандала с Миндичем
Студия "Квартал 95" сняла новогодний концерт "Единый квартал" на фоне скандала с Тимуром Миндичем, который был одним из совладельцев проекта. Из-за публичного резонанса некоторые заявленные ранее звездные гости отказались от участия в концерте. Однако, как оказалось, некоторые артисты все же выступили.
Что стоит знать:
- Новогодний концерт "Квартал 95" вызвал скандал в сети из-за участия некоторых артистов
- Оля Полякова, "Антитела" и Pianoбой, получили наибольшую долю осуждения за выступление
- Скандал разгорелся на фоне коррупционного скандала с Миндичем, из-за чего ряд других звезд отказались от участия
Украинцы бурно отреагировали на съемки "Единого квартала", который проходил во дворце "Украина" в прошлые выходные. Особенно много хейта и критики досталось артистам, среди которых Ирина Билык, Оля Полякова, группа "Антитела", Pianoбой. Поговаривали, что засветилась на "Квартале" и Наталья Могилевская, однако фото или видео с ней в сети нет.
Известно, что после того, как в ноябре НАБУ разоблачило коррупционные схемы Миндича, от участия в новогоднем концерте сразу отказался хор "Гомин", Монатик, Надя Дорофеева, Кола, KAZKA, Позитив и некоторые другие артисты, которые изначально были заявлены на афише. Тогда "Квартал 95" поменял афишу, убрав вообще всех звездных гостей и заявив, что имена приглашенных звезд могут меняться.
Однако больше всего пользователей сети разозлил тот факт, что билеты на этот концерт были раскуплены и был полный зал людей. При этом те, кто были на концерте говорят, что кварталовцы в своих номерах уже шутили про Миндича.
Вот что писали пользователи соцсетей в комментариях о концерте "Единого квартала":
- Все звезды, кто сейчас выступает в Квартале, для меня автоматически становятся го*ном
- Пианобой так и не стал Пианоменом
- Антитела – это ясно. А Пианобой – грустно, не знала что он такой
- Спасибо. Буду знать, что никогда не слушать
- Как назвать всю ту быдло, которая сидит в зале? Эти певцы ртом – с ними все понятно – деньги не пахнут, детям алименты платить надо. А это стадо в зале?
- Про Миндича уже шутили?
- Как говорится — это полное падение нравов
- Они хотя бы зарабатывают на этом, а то что люди платят за это деньги и сидят там с удовольствием – это больше для меня кринж.
- Сколько артистов сейчас втихую на корпоративах для Миндича пляшут, главное имена с афиш сняли
