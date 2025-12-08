Укр

"Про Миндича уже шутили?": украинцы беспощадно захейтили "Квартал 95", Полякову и "Антитела" за новогодний концерт

Автор
Галина Струс
Дата публикации
Читати українською
Автор
802
Некоторые артисты отказались выступать, а другие согласились Новость обновлена 08 декабря 2025, 16:31
Некоторые артисты отказались выступать, а другие согласились. Фото Коллаж "Телеграф"

В сети бурно обсуждают новый концерт студии "Квартал 95" после скандала с Миндичем

Студия "Квартал 95" сняла новогодний концерт "Единый квартал" на фоне скандала с Тимуром Миндичем, который был одним из совладельцев проекта. Из-за публичного резонанса некоторые заявленные ранее звездные гости отказались от участия в концерте. Однако, как оказалось, некоторые артисты все же выступили.

Что стоит знать:

  • Новогодний концерт "Квартал 95" вызвал скандал в сети из-за участия некоторых артистов
  • Оля Полякова, "Антитела" и Pianoбой, получили наибольшую долю осуждения за выступление
  • Скандал разгорелся на фоне коррупционного скандала с Миндичем, из-за чего ряд других звезд отказались от участия

Украинцы бурно отреагировали на съемки "Единого квартала", который проходил во дворце "Украина" в прошлые выходные. Особенно много хейта и критики досталось артистам, среди которых Ирина Билык, Оля Полякова, группа "Антитела", Pianoбой. Поговаривали, что засветилась на "Квартале" и Наталья Могилевская, однако фото или видео с ней в сети нет.

Квартал 95, новогодний концерт, скандал

Известно, что после того, как в ноябре НАБУ разоблачило коррупционные схемы Миндича, от участия в новогоднем концерте сразу отказался хор "Гомин", Монатик, Надя Дорофеева, Кола, KAZKA, Позитив и некоторые другие артисты, которые изначально были заявлены на афише. Тогда "Квартал 95" поменял афишу, убрав вообще всех звездных гостей и заявив, что имена приглашенных звезд могут меняться.

Ирина Билык, Оля Полякова
Ирина Билык и Оля Полякова выступили на концерте "Единого квартала"

Однако больше всего пользователей сети разозлил тот факт, что билеты на этот концерт были раскуплены и был полный зал людей. При этом те, кто были на концерте говорят, что кварталовцы в своих номерах уже шутили про Миндича.

Вот что писали пользователи соцсетей в комментариях о концерте "Единого квартала":

  • Все звезды, кто сейчас выступает в Квартале, для меня автоматически становятся го*ном
  • Пианобой так и не стал Пианоменом
  • Антитела – это ясно. А Пианобой – грустно, не знала что он такой
  • Спасибо. Буду знать, что никогда не слушать
  • Как назвать всю ту быдло, которая сидит в зале? Эти певцы ртом – с ними все понятно – деньги не пахнут, детям алименты платить надо. А это стадо в зале?
  • Про Миндича уже шутили?
  • Как говорится — это полное падение нравов
  • Они хотя бы зарабатывают на этом, а то что люди платят за это деньги и сидят там с удовольствием – это больше для меня кринж.
  • Сколько артистов сейчас втихую на корпоративах для Миндича пляшут, главное имена с афиш сняли
Квартал 95, новогодний концерт, скандал
Квартал 95, новогодний концерт, скандал
Квартал 95, новогодний концерт, скандал
Квартал 95, новогодний концерт, скандал
Квартал 95, новогодний концерт, скандал
Квартал 95, новогодний концерт, скандал

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменились мокрые бандиты Гарри и Марв из "Один дома". Один стал музыкантом, а второй скульптором.

Теги:
#Скандал #Полякова #Антитела #95 квартал #Тимур Миндич #Единый квартал