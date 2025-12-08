На заправке на Львовщине избили известных музыкантов, к делу подключился депутат (фото, видео)
На артистов из Ивано-Франковска напали на заправке в Шептицком
На артистов ансамбля "Гуцулия" в ночь на 8 декабря напали неизвестные во время остановки на заправке в городе Шептицкий (бывший Червоноград) во Львовской области. Артисты получили разные травмы — от перелома носа до сотрясения мозга и ушибов.
О подробностях инцидента рассказал в своем Facebook руководитель ансамбля Василий Шеремета. По его словам, нападение случилось около трех часов ночи, когда коллектив возвращался домой из заграничных гастролей.
Группа из около 6 агрессивных молодых людей и трех "барышень" в неадекватном состоянии ворвалась в автобус, разбрасывали вещи, спровоцировали конфликт, а впоследствии начали физическое насилие. Это не была "драка". Это было одностороннее нападение, — рассказал Шеремета.
По его словам, полиция, которая приехала на место нападения, практически бездействовала.
На видео и фото видно, как после инцидента нападавшие не были задержаны, а полиция спокойно общалась с ними (руки в карманах), несмотря на нецензурную брань и агрессивное поведение с их стороны
Он также заявил, что потерпевшие артисты ансамбля "Гуцулия" ожидают от правоохранителей объективного и публичного расследования этого события.
После новости об инциденте с ансамблем, к делу подключился народный депутат Игорь Фрис. В своем Facebook он заявил, что взял под личный контроль расследование этого нападения полицией.
Это полный трэш с избиением артистов Гуцулии. Только что увидел видео. Утром сверим часы с правоохранителями, чтобы объективно оценили всю имеющуюся информацию относительно лиц, причастных к этим действиям. Оценку не даю, но точно проконтролирую объективное разбирательство
В 10.35 утра 8 декабря 2025 года Фрис сообщил, что получил ответ от руководства МВД. Там заверили, что четверых причастных уже установили, им готовят подозрение.
4 человека установили, через час будут подозрения. По полицейским и их действиям было назначено расследование, работает генеральная инспекция. Анализируем видео с камер, предварительно видим неправильное обращение с пострадавшими
