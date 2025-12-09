"Кума двох українських президентів": Оксана Білозір розповіла, як познайомилася із Порошенком і похрестила його дітей

Артистку із майбутнім президентом познайомив тодішній нардеп

Народна артистка України та колишня нардепка Оксана Білозір ще у молодості стала кумою Віктора Ющенка і Петра Порошенка. При чому пропозицію охрестити дітей вона отримала фактично після двох зустрічей із майбутнім п’ятим президентом України.

Що варто знати

Із майбутнім п’ятим президентом України її познайомив нардеп із фракції Порошенка Віктор Король

Разом із Віктором Ющенком Оксана Білозір охрестила двох доньок Петра Порошенка

Все почалося зі знайомства із Петром Олексійовичем. Віктор Король, за словами Білозір, запевнив її, що "Він (Порошенко — ред.) такий глобальний молодий політик амбітний, в нього велика перспектива в Україні. Він повинен підтримати таку артистку як ти". Про це співачка розповіла в інтерв'ю Дмитру Гордону.

В той день Білозір проїхала із Порошенком у машині кілька кварталів. Згодом вся сім’я Петра Олексійовича прийшла на концерт співачки.

"Після того він мені запропонував, порадившись із Мариною Анатоліївною, якраз вони хотіли охрестити дітей, чи не погодилася б я. Звичайно, для мене це було за щастя і за честь і є дотепер", — повідомила Оксана Білозір

Оксана Білозір, Петро Порошенко, Марина Порошенко

За словами артистки, тоді дружина Порошенка не хотіла, щоб у двох доньок були різні хрещені батьки. Тому Марина Анатоліївна вирішила, що "будуть всі для всіх".

"Тобто ми по черзі тримали то одну дівчинку з Віктором Андрійовичем, то другу дівчинку. І ще була одна пара, також ми передавали естафету і це було дуже красиво", — поділилася Білозір

Марина Порошенко з доньками

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо зараз про доньок Петра Порошенка. Вони, як і сини експрезидента перебувають за кордоном.