"Кума двох українських президентів": Оксана Білозір розповіла, як познайомилася із Порошенком і похрестила його дітей
Артистку із майбутнім президентом познайомив тодішній нардеп
Народна артистка України та колишня нардепка Оксана Білозір ще у молодості стала кумою Віктора Ющенка і Петра Порошенка. При чому пропозицію охрестити дітей вона отримала фактично після двох зустрічей із майбутнім п’ятим президентом України.
Що варто знати
- Із майбутнім п’ятим президентом України її познайомив нардеп із фракції Порошенка Віктор Король
- Разом із Віктором Ющенком Оксана Білозір охрестила двох доньок Петра Порошенка
Все почалося зі знайомства із Петром Олексійовичем. Віктор Король, за словами Білозір, запевнив її, що "Він (Порошенко — ред.) такий глобальний молодий політик амбітний, в нього велика перспектива в Україні. Він повинен підтримати таку артистку як ти". Про це співачка розповіла в інтерв'ю Дмитру Гордону.
В той день Білозір проїхала із Порошенком у машині кілька кварталів. Згодом вся сім’я Петра Олексійовича прийшла на концерт співачки.
"Після того він мені запропонував, порадившись із Мариною Анатоліївною, якраз вони хотіли охрестити дітей, чи не погодилася б я. Звичайно, для мене це було за щастя і за честь і є дотепер", — повідомила Оксана Білозір
За словами артистки, тоді дружина Порошенка не хотіла, щоб у двох доньок були різні хрещені батьки. Тому Марина Анатоліївна вирішила, що "будуть всі для всіх".
"Тобто ми по черзі тримали то одну дівчинку з Віктором Андрійовичем, то другу дівчинку. І ще була одна пара, також ми передавали естафету і це було дуже красиво", — поділилася Білозір
