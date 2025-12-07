Була його музою 22 роки: що відомо про дружину і дітей соліста гурту ADAM Клименка

Сім'я до останнього вірила в одужання Михайла і молилася за нього

Сьогодні, 7 грудня, стало відомо про смерть соліста гурту ADAM Михайла Клименка. Останні кілька тижнів свого життя 38-річний співак провів у комі через туберкульозний менінгіт. У нього залишилася дружина, яка була учасницею колективу, а також двоє дітей.

Що варто знати

Михайло Клименко помер. Про це повідомила його дружина і колега по гурту ADAM Саша Норова

В артиста залишилися 15-річний син і 11-річна донька

Гурт було засновано у 2014 році, пара у шлюбі вже 16 років

Що відомо про дружину Михайла Клименка

Обраницю і солістку гурту ADAM артиста звати Саша Норова. Вони були у шлюбі 16 років, а знайомі — 22. Вперше, за словами Михайла, вони побачилися в Київській академії естрадного та циркового мистецтв. Тоді він навчався на вокалі, а вона — на хореографії. Закохався майбутній артист у дівчину через її талант і красу.

Михайло Клименко і його дружина Саша Норова у молодості

Освідчився Михайло Олександрі в День закоханих, під час її виступу. За пів року пара одружилася, а ще за рік у них народився первісток — син Марк. Згодом на світ з'явилася і донька.

"Нам подобається бути крізь разом, все робити разом. Ми роз’їжджаємося на годинку і вже сумуємо одне за одним. Ми пишемо пісні, можемо бодатися, але це класний творчий батл. Нам це цікаво", — розповідав Михайло Клименко в інтерв'ю "Люкс ФМ".

Михайло Клименко з дружиною Сашою

Гурт ADAM пара заснувала у 2014 році. Як повідомляв Михайло, вони із дружиною створили цей колектив "як синергію їхніх талантів". Олександра — талановита акторка і танцюристка, а він — співак. Вона завжди була музою для Михайла.

Серед найпопулярніших пісень гурту — "Повільно", "Ау ау", "Лише для нас", "Щаслива". До слова, деякі кліпи подружжя знімало просто в себе вдома на айфони, адже вважали творчість своїм хобі.

Що відомо про дітей Михайла Клименка

Михайло і Саша — батьки 15-річного Марка та 11-річної дівчинки. Проте в мережі немає інформації про те, як звати доньку артистів. В інтерв'ю "Ти Київ" Норова ділилася, що їхні діти талановиті, але вони із чоловіком нічого не нав'язують їм. Діти відвідують гуртки, але не ходять до музичної школи.

Михайло Клименко і Саша Норова

У листопаді 2025-го, коли стало відомо про хворобу Михайла, Саша публічно привітала Марка з днем народження: хлопцю виповнилося 15 років. Артистка опублікувала зворушливе фото із сином та підписом: "Мішенька, в нашого Марка сьогодні день народження, 15 років. Ми загадали бажання тільки одне — ти нам потрібен".

Дружина і син Михайла Клименка. Фото: instagram.com/sasha_norova/

Що відомо про хворобу Михайла Клименка

У листопаді 2025-го стало відомо, що Михайло Клименко тяжко захворів — йому діагностували туберкульозний менінгіт. Після операції та реанімації співак впав у кому. Родина повідомила, що лікування дуже дороге — приблизно 25 000 гривень на день. Дружина закликала усіх молитися за Михайла і вірила, що вони ще поцілуються. На жаль, серце співака перестало битися сьогодні…

Михайло Клименко і Саша Норова. Фото: https://www.instagram.com/sasha_norova/

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про музиканта Лесика, який створив гурт DZIDZIO. Артиста не стало 22 листопада.