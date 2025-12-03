ЩукаРиба, Monokate, Jerry Heil та інші: хто може представити Україну на Євробаченні 2026 (короткий список)

Названо імена артистів, які стали фіналістами Нацвідбору

Суспільне названо імена фіналістів Національного відбору на Євробачення 2026. Так, у шорт-лист увійшли дев’ять учасників, які пройшли попередні етапи відбору, а десятий буде визначений шляхом голосування українців у "Дії".

До фіналу Національного відбору увійшли

Jerry Heil

LAUD

LELÉKA

MOLODI

Monokate

Mr. Vel

The Elliens

Valeriya Force

"ЩукаРиба"

Після голосування та остаточних підсумків відбору повний список фіналістів оприлюднять до 15 січня 2026 року. Глядачам покажуть уже сам фінальний концерт Нацвідбору із 10 артистами, який відбудеться у лютому.

Що відомо про фіналістів Нацвідбору?

Jerry Heil

Це вже четвертий Нацвідбір у кар’єрі Jerry Heil (Яни Шамаєвої). Минулого року вона у дуеті з Alyona Alyona посіла третє місце на Євробаченні 2025 року, вразивши глядачів своїм номером на сцені. В цьому році Jerry Heil знову пробує свої сили вже сольно.

Laud

Справжнє ім’я артиста Влад Каращук. Для нього це також четверта спроба на Нацвідборі. Минулого разу у 2022 році його дискваліфікували за порушення правил. Виявилося, що конкурсну пісню виконавця було випущено у 2018 році, що суперечить правилам. Laud – досвідчений артист із унікальним тембром. Це називають його головним козирем на конкурсі.

Leléka

Для багатьох українців стало несподіванкою, що гурт Leléka був серед фаворитів єврофанів. Фронтвумен колективу Вікторія Лелека живе за кордоном, у Німеччині вона здобула музичну освіту і тепер одає великі надії. Саме її музика у стилі фольку з додаванням електроніки підкорила фанатів.

Molodi

Ще одне гучне повернення на Нацвідбір. Гурт Molodi не тільки виконує свої пісні, а й виступає саунд-продюсером для інших артистів, на кшталт Мішель Андраде та Ostrovskyi. У складі дуету — Кирило Роговий та Іван Степаніщев, хлопці родом із Маріуполя.

Monokate

Катя Павленко — фронтвумен гурту Go_A і тепер вона бере участь у Нацвідборі як сольна співачка. А ось у складі колективу Катя з колегами підірвали сцену Євробачення у 2021 році. Співачка каже, що зараз гурт на паузі, вони офіційно не розпалися, але тепер вона робить сольний проект під назвою Monokate.

Mr. Vel

Mr. Vel — це співак Валерій Мірошниченко із Луганщини. Його називають найзагадковішим учасником Нацвідбору цього року. Українці могли бачити його учасником проектів "Голос країни 2021" та "Х-фактор" у 2016 році. Наразі Валерій працює солістом у Київському національному академічному театрі оперети, де одночасно виступає, як співак та актор.

The Elliens

Солістка гурту Олена Усенко знайома українцям, як учасниця дитячого Євробачення в Парижі. Тепер вона зібрала гурт The Elliens та пробує свої сили на дорослому Нацвідборі. The Elliens грає бунтарський альтернативний рок, а їхня основна аудиторія – підлітки та молодь.

Valeriya Force

Ще одна загадкова учасниця цьогорічного Нацвідбору на Євробачення. Дівчина на ім’я Валерія Симулик — одночасно співачка і танцівниця, вона родом з Харкова, але довгий час жила в США. Відомо, що Valeriya Force – артистка лейблу Rocknation Distibution, а це лейбл Jay Z.

ЩукаРиба

Фолк-колектив "ЩукаРіба" — гурт, який просуває автентичне виконання народних пісень, при цьому не уникаючи сучасних музичних експериментів. Нині у складі колективу Ярина Сізик, Степан Андрущенко, Денис Іванов та Юліана Дебопре.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про Солоху і як її звати насправді. На її рахунку скандал із Нацвідбором та звинувачення Полякової у плагіаті.