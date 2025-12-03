ЩукаРиба, Monokate, Jerry Heil та інші: хто може представити Україну на Євробаченні 2026 (короткий список)
Названо імена артистів, які стали фіналістами Нацвідбору
Суспільне названо імена фіналістів Національного відбору на Євробачення 2026. Так, у шорт-лист увійшли дев’ять учасників, які пройшли попередні етапи відбору, а десятий буде визначений шляхом голосування українців у "Дії".
До фіналу Національного відбору увійшли
- Jerry Heil
- LAUD
- LELÉKA
- MOLODI
- Monokate
- Mr. Vel
- The Elliens
- Valeriya Force
- "ЩукаРиба"
Після голосування та остаточних підсумків відбору повний список фіналістів оприлюднять до 15 січня 2026 року. Глядачам покажуть уже сам фінальний концерт Нацвідбору із 10 артистами, який відбудеться у лютому.
Що відомо про фіналістів Нацвідбору?
- Jerry Heil
Це вже четвертий Нацвідбір у кар’єрі Jerry Heil (Яни Шамаєвої). Минулого року вона у дуеті з Alyona Alyona посіла третє місце на Євробаченні 2025 року, вразивши глядачів своїм номером на сцені. В цьому році Jerry Heil знову пробує свої сили вже сольно.
- Laud
Справжнє ім’я артиста Влад Каращук. Для нього це також четверта спроба на Нацвідборі. Минулого разу у 2022 році його дискваліфікували за порушення правил. Виявилося, що конкурсну пісню виконавця було випущено у 2018 році, що суперечить правилам. Laud – досвідчений артист із унікальним тембром. Це називають його головним козирем на конкурсі.
- Leléka
Для багатьох українців стало несподіванкою, що гурт Leléka був серед фаворитів єврофанів. Фронтвумен колективу Вікторія Лелека живе за кордоном, у Німеччині вона здобула музичну освіту і тепер одає великі надії. Саме її музика у стилі фольку з додаванням електроніки підкорила фанатів.
- Molodi
Ще одне гучне повернення на Нацвідбір. Гурт Molodi не тільки виконує свої пісні, а й виступає саунд-продюсером для інших артистів, на кшталт Мішель Андраде та Ostrovskyi. У складі дуету — Кирило Роговий та Іван Степаніщев, хлопці родом із Маріуполя.
- Monokate
Катя Павленко — фронтвумен гурту Go_A і тепер вона бере участь у Нацвідборі як сольна співачка. А ось у складі колективу Катя з колегами підірвали сцену Євробачення у 2021 році. Співачка каже, що зараз гурт на паузі, вони офіційно не розпалися, але тепер вона робить сольний проект під назвою Monokate.
- Mr. Vel
Mr. Vel — це співак Валерій Мірошниченко із Луганщини. Його називають найзагадковішим учасником Нацвідбору цього року. Українці могли бачити його учасником проектів "Голос країни 2021" та "Х-фактор" у 2016 році. Наразі Валерій працює солістом у Київському національному академічному театрі оперети, де одночасно виступає, як співак та актор.
- The Elliens
Солістка гурту Олена Усенко знайома українцям, як учасниця дитячого Євробачення в Парижі. Тепер вона зібрала гурт The Elliens та пробує свої сили на дорослому Нацвідборі. The Elliens грає бунтарський альтернативний рок, а їхня основна аудиторія – підлітки та молодь.
- Valeriya Force
Ще одна загадкова учасниця цьогорічного Нацвідбору на Євробачення. Дівчина на ім’я Валерія Симулик — одночасно співачка і танцівниця, вона родом з Харкова, але довгий час жила в США. Відомо, що Valeriya Force – артистка лейблу Rocknation Distibution, а це лейбл Jay Z.
- ЩукаРиба
Фолк-колектив "ЩукаРіба" — гурт, який просуває автентичне виконання народних пісень, при цьому не уникаючи сучасних музичних експериментів. Нині у складі колективу Ярина Сізик, Степан Андрущенко, Денис Іванов та Юліана Дебопре.
