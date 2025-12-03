ЩукаРиба, Monokate, Jerry Heil и другие: кто может представить Украину на Евровидении 2026 (краткий список)

Названы имена артистов, которые стали финалистами Нацотбора

Суспільне названы имена финалистов Национального отбора на Евровидение 2026. Так, в шорт-лист вошли девять участников, которые прошли предыдущие этапы отбора, а десятый будет определен путем голосования украинцев в "Дії".

В финал Национального отбора вошли

Jerry Heil

LAUD

LELÉKA

MOLODI

Monokate

Mr. Vel

The Elliens

Valeriya Force

"ЩукаРиба"

После голосования и окончательных итогов отбора, полный список финалистов обнародуют до 15 января 2026 года. Зрителям покажут уже сам финальный концерт Нацотбора с 10 артистами, который состоится в феврале.

Что известно о финалистах Нацотбора?

Jerry Heil

Это уже четвертый Нацотбор в карьере Jerry Heil (Яны Шамаевой). В прошлом году она в дуэте с Alyona Alyona заняла третье место на Евровидении 2025, поразив зрителей своим номером на сцене. В этом году Jerry Heil снова пробует свои силы уже сольно.

Laud

Настоящее имя артиста Влад Каращук. Для него это тоже четвертая попытка на Нацотборе. В прошлый раз в 2022 году его дисквалифицировали за нарушение правил. Оказалось, что конкурсная песня исполнителя была выпущена в 2018 году, что противоречит правилам. Laud — опытный артист с уникальным тембром. Это называют его главным козырем на конкурсе.

Leléka

Для многих украинцев стало неожиданностью, что группа Leléka была среди фаворитов еврофанов. Фронтвумен коллектива Виктория Лелека живет за границей, в Германии она получила музыкальное образование и подает большие надежды. Именно ее музыка в стиле фолька с добавлением электроники покорила фанатов.

Molodi

Еще одно громкое возвращение на Нацотбор. Группа Molodi не только исполняет свои песни, но и выступает саунд-продюсером для других артистов, типа Мишель Андраде и Ostrovskyi. В составе дуэта — Кирилл Роговой и Ивана Степанищев, парни родом из Мариуполя.

Monokate

Катя Павленко — фронтвумен группы Go_A и теперь она принимает участие в Нацотборе, как сольная певица. А вот в составе коллектива Катя с коллегами взорвали сцену Евровидения в 2021 году. Певица говорит, что сейчас группа на паузе, они официально не распались, но теперь она делает сольный проект под названием Monokate.

Mr. Vel

Mr. Vel — это певец Валерий Мирошниченко из Луганщины. Его называют самым загадочным участником Нацотбора в этом году. Украинцы могли видеть его участником проектов "Голос країни 2021" и "Х-фактор" в 2016 году. Сейчас Валерий работает солистом в Киевском национальном академическом театре оперетты, где одновременно выступает, как певец и актер.

The Elliens

Солистка группы Елена Усенко знакома украинцам, как участница детского Евровидения в Париже. Теперь она собрала группу The Elliens и пробует свои силы на взрослом Нацотборе. The Elliens играет бунтарский альтернативный рок, а их основная аудитория – подростки и молодежь.

Valeriya Force

Еще одна загадочная участница Нацотбора на Евровидение в этом году. Девушка по имени Валерия Симулик — одновременно и певица и танцовщица, она родом из Харькова, но долгое время жила в США. Известно, что Valeriya Force – артистка лейбла Rocknation Distibution, а это лейбл Jay Z.

ЩукаРиба

Фолк-коллектив "ЩукаРиба" — группа, которая продвигает аутентичное исполнение народных песен, при этом не избегая современных музыкальных экспериментов. Сейчас в составе коллектива Ярина Сизик, Степан Андрущенко, Денис Иванов и Юлиана Дебопре.

