Не только Тополя и Комаров: кто из знаменитостей развелся в 2025 году

Некоторые браки, которые казались очень крепкими, распались в 2025 году

Знаменитости, как и обычные люди женятся, рожают детей и также разводятся. В 2025 году распались некоторые звездные пары, которые казались очень крепкими. Союз некоторых из них длился годами и даже десятками лет.

"Телеграф" рассказывает, кто из звезд — украинских и не только — расстались в 2025 году.

Главные разводы 2025 года

Тарас и Елена Тополя

В первый день зимы 2025 года звездная пара артистов Тарас Тополя и Елена Тополя объявили о том, что разводятся. Пара была вместе более 12 лет, у них родились трое детей. Однако любовь не выдержала испытаний и решила развестись.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко

Телеведущий и модель тайно поженились в 2019 году. Эта красивая пара вызывала восторг украинцев, все ожидали от них крепкого брака и скорого рождения детей. Однако в марте 2025 года пара объявила о разводе, заверив поклонников, что расстаются мирно.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик

Еще одна красивая пара актеров, которая вызывала восторг поклонников — казалось, что их любовь навсегда. Однако во время войны Фединчик пошел в ЗСУ, а Наталка с сыном ждала его дома. Однако уже в 2025 году стало известно, что пара развелась.

Юрий Никитин и Ольга Горбачова

Эта пара долгое время будоражила украинцев страстями в своих отношениях. Они сначала поженились, потом развелись, потом опять поженились. Однако спустя 9 лет брака пара "стала от этих отношений" и приняла решение развестись. Продюсер и певица сохранили дружеские отношения и вместе воспитывают детей.

Николь Кидман и Кит Урбан

После 19 лет брака актриса и музыкант взбудоражили поклонников новостью о разводе. Ходили слухи, что причиной разрыва стали откровенные постельные сцены с актрисой. Как оказалось, Николь Кидман еще и должна выплачивать бывшему мужу по 600 тысяч долларов в год по брачному контракту.

Николь Кидман и Кит Урбан. Фото: Getty Images

Моника Белуччи и Тим Бертон

Роман актеров начался во время работы над фильмом "Beetlejuice Beetlejuice", а познакомились они на фестивале Люмьер. Отношения Белуччи и Бертона продолжались около двух лет, но в сентябре 2025 года они мирно разошлись.

