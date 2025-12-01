Рус

Не тільки Тополя і Комаров: хто зі знаменитостей розлучився у 2025 році

Автор
Галина Струс
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Тополя, Комаров, Нікітін, Кідман та інші зірки розлучилися цього року Новина оновлена 01 грудня 2025, 12:58
Тополя, Комаров, Нікітін, Кідман та інші зірки розлучилися цього року. Фото Колаж "Телеграф"

Деякі шлюби, які здавались дуже міцними, розпалися 2025 року

Знаменитості, як і звичайні люди одружуються, народжують дітей і також розлучаються. У 2025 році розпалися деякі зіркові пари, які здавалися дуже міцними. Союз деяких із них тривав роками і навіть десятками років.

"Телеграф" розповідає, хто із зірок — українських і не лише — розлучився у 2025 році.

Головні розлучення 2025 року

  • Тарас та Олена Тополя

У перший день зими 2025 року зіркова пара артистів Тарас Тополя та Олена Тополя оголосили про те, що розлучаються. Пара була разом понад 12 років, у них народилося троє дітей. Проте кохання не витримало випробувань і вони вирішили розлучитися.

Тарас та Олена Тополя
  • Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко

Телеведучий та модель таємно одружилися у 2019 році. Ця гарна пара викликала захоплення українців, усі чекали від них міцного шлюбу та швидкого народження дітей. Однак у березні 2025 року вони оголосили про розлучення, запевнивши шанувальників, що розходяться мирно.

Дмитро Комаров та Олександра Кучеренка
  • Наталка Денисенко та Андрій Федінчик

Ще одна красива пара акторів, яка викликала захоплення шанувальників — здавалося, що їхнє кохання назавжди. Однак під час війни Федінчик пішов до ЗСУ, а Наталка із сином чекала на його вдома. Проте вже 2025 року стало відомо, що пара розлучилася.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик
  • Юрій Нікітін та Ольга Горбачова

Ця пара довгий час розбурхувала українців пристрастями у своїх відносинах. Вони спочатку одружилися, потім розлучилися, потім знову одружилися. Однак через 9 років шлюбу пара "втомилася від цих відносин" і вирішила розлучитися. Продюсер та співачка зберегли дружні стосунки та разом виховують дітей.

Юрій Нікітін та Ольга Горбачова
  • Ніколь Кідман та Кіт Урбан

Після 19 років шлюбу актриса та музикант розбурхали шанувальників новиною про розлучення. Ходили чутки, що причиною розриву стали відверті постільні сцени з актрисою. Як виявилося, Ніколь Кідман ще й має виплачувати колишньому чоловікові по 600 тисяч доларів на рік за шлюбним контрактом.

Ніколь Кідман та Кіт Урбан
Ніколь Кідман та Кіт Урбан. Фото: Getty Images
  • Моніка Белуччі та Тім Бертон

Роман акторів розпочався під час роботи над фільмом "Beetlejuice Beetlejuice", а познайомилися вони на фестивалі Люм’єр. Відносини Белуччі та Бертона тривали близько двох років, але у вересні 2025 року вони мирно розійшлися.

Моніка Белуччі та Тім Бертон

Раніше "Телеграф" розповідав, що Астаф’єва зустрічалася з Крупіним, а Мішина з Дьоміним. Найнесподіваніші пари в українському шоу-бізнесі.

Теги:
#Ніколь Кідман #Моніка Белуччі #Тарас Тополя #Юрій Нікітін #Дмитро Комаров