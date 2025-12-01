Не тільки Тополя і Комаров: хто зі знаменитостей розлучився у 2025 році

Деякі шлюби, які здавались дуже міцними, розпалися 2025 року

Знаменитості, як і звичайні люди одружуються, народжують дітей і також розлучаються. У 2025 році розпалися деякі зіркові пари, які здавалися дуже міцними. Союз деяких із них тривав роками і навіть десятками років.

"Телеграф" розповідає, хто із зірок — українських і не лише — розлучився у 2025 році.

Головні розлучення 2025 року

Тарас та Олена Тополя

У перший день зими 2025 року зіркова пара артистів Тарас Тополя та Олена Тополя оголосили про те, що розлучаються. Пара була разом понад 12 років, у них народилося троє дітей. Проте кохання не витримало випробувань і вони вирішили розлучитися.

Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко

Телеведучий та модель таємно одружилися у 2019 році. Ця гарна пара викликала захоплення українців, усі чекали від них міцного шлюбу та швидкого народження дітей. Однак у березні 2025 року вони оголосили про розлучення, запевнивши шанувальників, що розходяться мирно.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик

Ще одна красива пара акторів, яка викликала захоплення шанувальників — здавалося, що їхнє кохання назавжди. Однак під час війни Федінчик пішов до ЗСУ, а Наталка із сином чекала на його вдома. Проте вже 2025 року стало відомо, що пара розлучилася.

Юрій Нікітін та Ольга Горбачова

Ця пара довгий час розбурхувала українців пристрастями у своїх відносинах. Вони спочатку одружилися, потім розлучилися, потім знову одружилися. Однак через 9 років шлюбу пара "втомилася від цих відносин" і вирішила розлучитися. Продюсер та співачка зберегли дружні стосунки та разом виховують дітей.

Ніколь Кідман та Кіт Урбан

Після 19 років шлюбу актриса та музикант розбурхали шанувальників новиною про розлучення. Ходили чутки, що причиною розриву стали відверті постільні сцени з актрисою. Як виявилося, Ніколь Кідман ще й має виплачувати колишньому чоловікові по 600 тисяч доларів на рік за шлюбним контрактом.

Ніколь Кідман та Кіт Урбан. Фото: Getty Images

Моніка Белуччі та Тім Бертон

Роман акторів розпочався під час роботи над фільмом "Beetlejuice Beetlejuice", а познайомилися вони на фестивалі Люм’єр. Відносини Белуччі та Бертона тривали близько двох років, але у вересні 2025 року вони мирно розійшлися.

