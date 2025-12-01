Не тільки Тополя і Комаров: хто зі знаменитостей розлучився у 2025 році
Деякі шлюби, які здавались дуже міцними, розпалися 2025 року
Знаменитості, як і звичайні люди одружуються, народжують дітей і також розлучаються. У 2025 році розпалися деякі зіркові пари, які здавалися дуже міцними. Союз деяких із них тривав роками і навіть десятками років.
"Телеграф" розповідає, хто із зірок — українських і не лише — розлучився у 2025 році.
Головні розлучення 2025 року
- Тарас та Олена Тополя
У перший день зими 2025 року зіркова пара артистів Тарас Тополя та Олена Тополя оголосили про те, що розлучаються. Пара була разом понад 12 років, у них народилося троє дітей. Проте кохання не витримало випробувань і вони вирішили розлучитися.
- Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко
Телеведучий та модель таємно одружилися у 2019 році. Ця гарна пара викликала захоплення українців, усі чекали від них міцного шлюбу та швидкого народження дітей. Однак у березні 2025 року вони оголосили про розлучення, запевнивши шанувальників, що розходяться мирно.
- Наталка Денисенко та Андрій Федінчик
Ще одна красива пара акторів, яка викликала захоплення шанувальників — здавалося, що їхнє кохання назавжди. Однак під час війни Федінчик пішов до ЗСУ, а Наталка із сином чекала на його вдома. Проте вже 2025 року стало відомо, що пара розлучилася.
- Юрій Нікітін та Ольга Горбачова
Ця пара довгий час розбурхувала українців пристрастями у своїх відносинах. Вони спочатку одружилися, потім розлучилися, потім знову одружилися. Однак через 9 років шлюбу пара "втомилася від цих відносин" і вирішила розлучитися. Продюсер та співачка зберегли дружні стосунки та разом виховують дітей.
- Ніколь Кідман та Кіт Урбан
Після 19 років шлюбу актриса та музикант розбурхали шанувальників новиною про розлучення. Ходили чутки, що причиною розриву стали відверті постільні сцени з актрисою. Як виявилося, Ніколь Кідман ще й має виплачувати колишньому чоловікові по 600 тисяч доларів на рік за шлюбним контрактом.
- Моніка Белуччі та Тім Бертон
Роман акторів розпочався під час роботи над фільмом "Beetlejuice Beetlejuice", а познайомилися вони на фестивалі Люм’єр. Відносини Белуччі та Бертона тривали близько двох років, але у вересні 2025 року вони мирно розійшлися.
