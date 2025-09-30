Шлюбний контракт із "кокаїновим пунктиком": що отримає Кіт Урбан після розлучення з Ніколь Кідман
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1667
У мережі обговорюють не лише чутки про розлучення пари, а й їхній шлюбний контракт
Ніколь Кідман та Кіт Урбан були у шлюбі 19 років, їх пару називали однією з найміцніших у Голлівуді. Однак тепер стало відомо, що музикант пішов із сім’ї, залишивши актрису із двома дочками-підлітками. "Телеграф" розповість, що відомо про розставання актриси та музиканта, і який у них був шлюбний контракт, який тепер всі бурхливо обговорюють
Що варто знати:
- Кіт Урбан пішов від актриси Ніколь Кідман після 19 років шлюбу
- Причиною розлучення міг стати новий фільм Кідман, який містить відверті сцени
- Їхній шлюбний контракт містить "кокаїновий пункт", який зобов’язує актрису виплачувати чоловікові $600 тис на рік
Що відомо про шлюб знаменитостей?
Популярна голлівудська актриса Ніколь Кідман та кантрі-музикант Кіт Урбан познайомилися у січні 2005 року на заході G’Day LA, гала-вечорі у Лос-Анджелесі. Як зізнавалася акторка пізніше в інтерв’ю, музикант не відразу їй сподобався — вона вважала його "милим, але трохи незграбним". А ось він із самого початку був зачарований голлівудською зіркою, але вважав, що вона надто недосяжна для нього.
У той період Кіт Урбан вже серйозно підсів на наркотики, він вживав різні речовини, у тому числі кокаїн. Однак завдяки підтримці Ніколь музикантові вдалося зав’язати. При цьому "пунктик про кокаїн" з’явився у шлюбному контракті пари.
Кідман та Урбан одружилися у 2006 році і весь цей час вважалися найміцнішою парою Голлівуду. Вони разом виховували двох дочок, зараз їм 17 та 14 років.
У вересні 2025 року західні таблоїди почали писати, що Урбан пішов із сім’ї після 19 років шлюбу. За чутками, причиною такого рішення став фільм "Хороша погана дівчинка", в якому Кідман зіграла головну роль, і в якому було багато відвертих постільних сцен.
Як пишуть ЗМІ, Кіт Урбан із початку літа не живе з дружиною. Він нібито купив собі будинок у Нешвіллі і мешкає там один.
Шлюбний контракт і "кокаїновий пунктик"
Голлівудські зірки часто практикують шлюбні контракти для захисту свого капіталу та фінансового благополуччя. Не винятком стали і Кідман з Урбаном, які до одруження вже мали значні статки.
На момент укладання шлюбу капітал актриси оцінювали у $250-360 млн, а музиканта — $75-110 млн. Однак у їхньому контракті був особливий "кокаїновий пункт". Ніколь зобов’язана виплачувати Кіту по $600 000 за рік шлюбу, за умови, що він залишатиметься тверезим і не вживатиме наркотики або алкоголь. За 19 років ця сума склала б близько 11,4 млн доларів. Однак, якщо Кіт зірветься і знову почне вживати, цей пункт анулюється.
Раніше "Телеграф" розповідав, що телеведуча Регіна Тодоренко народила дитину російському співаку. У пари з’явився третій син.