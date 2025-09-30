Шлюбний контракт із "кокаїновим пунктиком": що отримає Кіт Урбан після розлучення з Ніколь Кідман

У мережі обговорюють не лише чутки про розлучення пари, а й їхній шлюбний контракт

Ніколь Кідман та Кіт Урбан були у шлюбі 19 років, їх пару називали однією з найміцніших у Голлівуді. Однак тепер стало відомо, що музикант пішов із сім’ї, залишивши актрису із двома дочками-підлітками. "Телеграф" розповість, що відомо про розставання актриси та музиканта, і який у них був шлюбний контракт, який тепер всі бурхливо обговорюють

Що варто знати:

Кіт Урбан пішов від актриси Ніколь Кідман після 19 років шлюбу

Причиною розлучення міг стати новий фільм Кідман, який містить відверті сцени

Їхній шлюбний контракт містить "кокаїновий пункт", який зобов’язує актрису виплачувати чоловікові $600 тис на рік

Ніколь Кідман та Кіт Урбан познайомилися у 2005 році. Фото: Getty Images

Що відомо про шлюб знаменитостей?

Популярна голлівудська актриса Ніколь Кідман та кантрі-музикант Кіт Урбан познайомилися у січні 2005 року на заході G’Day LA, гала-вечорі у Лос-Анджелесі. Як зізнавалася акторка пізніше в інтерв’ю, музикант не відразу їй сподобався — вона вважала його "милим, але трохи незграбним". А ось він із самого початку був зачарований голлівудською зіркою, але вважав, що вона надто недосяжна для нього.

У той період Кіт Урбан вже серйозно підсів на наркотики, він вживав різні речовини, у тому числі кокаїн. Однак завдяки підтримці Ніколь музикантові вдалося зав’язати. При цьому "пунктик про кокаїн" з’явився у шлюбному контракті пари.

Кідман — одна з найуспішніших акторок Голлівуду. Фото: Getty Images

Кідман та Урбан одружилися у 2006 році і весь цей час вважалися найміцнішою парою Голлівуду. Вони разом виховували двох дочок, зараз їм 17 та 14 років.

У вересні 2025 року західні таблоїди почали писати, що Урбан пішов із сім’ї після 19 років шлюбу. За чутками, причиною такого рішення став фільм "Хороша погана дівчинка", в якому Кідман зіграла головну роль, і в якому було багато відвертих постільних сцен.

Як пишуть ЗМІ, Кіт Урбан із початку літа не живе з дружиною. Він нібито купив собі будинок у Нешвіллі і мешкає там один.

Ніколь Кідман та Кіт Урбан виховують двох дочок. Фото: Getty Images

Шлюбний контракт і "кокаїновий пунктик"

Голлівудські зірки часто практикують шлюбні контракти для захисту свого капіталу та фінансового благополуччя. Не винятком стали і Кідман з Урбаном, які до одруження вже мали значні статки.

На момент укладання шлюбу капітал актриси оцінювали у $250-360 млн, а музиканта — $75-110 млн. Однак у їхньому контракті був особливий "кокаїновий пункт". Ніколь зобов’язана виплачувати Кіту по $600 000 за рік шлюбу, за умови, що він залишатиметься тверезим і не вживатиме наркотики або алкоголь. За 19 років ця сума склала б близько 11,4 млн доларів. Однак, якщо Кіт зірветься і знову почне вживати, цей пункт анулюється.

Ніколь Кідман має капітал 250 млн доларів. Фото: Getty Images

