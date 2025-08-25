Рус

Сяє на подіумах і стала обличчям популярного бренду: як живе Олександра Кучеренко після розлучення з Комаровим

Олександра Кучеренко активно будує кар’єру після розлучення з Комаровим. Фото Колаж "Телеграф"

Після деякого часу затишшя модель повернулася до публічного життя

Олександра Кучеренко — колишня дружина телеведучого та автора програми "Світ навиворіт" Дмитра Комарова. Пара одружилася у 2019 році, а вже на початку 2025 року вони оголосили про розлучення. Після цього Саша на деякий час випала із публічного простору. Але тепер з’явилася і знову сяє.

"Телеграф" розповість, як після розлучення живе Олександра Кучеренко та чим вона займається.

Олександра Кучеренко – де вона і як тепер живе

Таємний роман Комарова і Кучеренко розпочався ще під час їхнього спільного виступу на "Танцях із зірками". Уважні шанувальники вже тоді помітили іскру між телеведучим та "Міс Україною 2016". Вже у 2019 році пара розкрила всі карти – вони зіграли таємне весілля за кордоном та почали жити разом.

Олександра Кучеренко та Дмитро Комаров
Олександра Кучеренко і Дмитро Комаров одружилися у 2019 році

Проте через 6 років Комаров і Кучеренко знову приголомшили фанатів — на початку 2025 року пара заявила про розставання. Їхнє розлучення було тихим і без скандалів, причин називати не стали, але уточнили, що залишаються у гарних дружніх стосунках.

Олександра Кучеренко
Олександра Кучеренко — успішна модель та телеведуча

Після розлучення Олександра на деякий час зникла з медійного простору, не публікувала нових фото у соцмережах та не коментувала розлучення з Дмитром.

Олександра Кучеренко
Олександра Кучеренко блищить у нових фотосесіях

Однак тепер вона знову повернулася в паблік — показує знімки з нових фотосесій, а нещодавно стала обличчям відомого в Україні ювелірного бренду. Крім того, відомо, що на початку літа Кучеренко сяяла на подіумах у Каннах на Ukrainian Fashion Film Festival, де представляла Україну та позувала у яскравих вбраннях для фотосесій.

Олександра Кучеренка фото
Олександра Кучеренко стала обличчям ювелірного бренду

Відомо, що Олександра живе в Україні, незважаючи на війну, продовжує працювати на телеканалі ICTV, проте часто буває за кордоном по роботі. Також вона ділилася, що захопилася новим для себе видом спорту — з літа 2024 року вона грає в паділ. Загалом Кучеренко виглядає щасливою та зосередженою на кар’єрі та особистому розвитку.

Олександра Кучеренка фото
Олександра Кучеренка насолоджується життям після розлучення

