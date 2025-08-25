Блистает на подиумах и стала лицом популярного бренда: как живет Александра Кучеренко после развода с Комаровым

После некоторого времени затишья модель вернулась в публичное пространство

Александра Кучеренко — бывшая жена телеведущего и автора программы "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова. Пара поженилась в 2019 году, а уже в начале 2025 года они объявили о расставании. После этого Саша на некоторое время выпала из публичного пространства. Но теперь появилась и снова блистает.

"Телеграф" расскажет, как после развода живет Александра Кучеренко и чем она занимается.

Александра Кучеренко — где она и как теперь живет

Тайный роман Комарова и Кучеренко начался еще со времени их совместного выступления на "Танцах со звездами". Внимательные поклонники уже тогда заметили искру между телеведущим и "Мисс Украиной 2016". Уже в 2019 году пара раскрыла все карты — они сыграли тайную свадьбу за границей и начали жить вместе.

Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров поженились в 2019 году

Однако спустя около 6 лет Комаров и Кучеренко снова огорошили фанатов — в начале 2025 года пара заявила о расставании. Их развод был тихим и без скандалов, причин называть не стали, но уточнили, что остается в хороших дружественных отношениях.

Александра Кучеренко - успешная модель и телеведущая

После развода Александра на некоторое время пропала из медийного пространства, не публиковала новые фото в соцсетях и не комментировала расставание с Дмитрием.

Александра Кучеренко блистает в новых фотосессиях

Однако теперь она снова вернулась в паблик — публикует снимки из новых фотосессий, а недавно стала лицом известного в Украине ювелирного бренда. Кроме того, известно, что в начале лета Кучеренко блистала на подиумах в Каннах на Ukrainian Fashion Film Festival, где представляла Украину и позировала в ярких нарядах для фотосессий.

Александра Кучеренко стала лицом ювелирного бренда

Известно, что Александра живет в Украине несмотря на войну, продолжает работать на телеканале ICTV, однако часто бывает за границей по работе. Также она делилась, что увлеклась новым для себя видом спорта — с лета 2024 года она играет в падел.В целом Кучеренко выглядит счастливой и сосредоточенной на карьере и личном развитии.

Александра Кучеренко наслаждается жизнью после развода

