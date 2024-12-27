Имеет титул "Мисс Украина" и работает по специальности: как выглядит жена Комарова из "Мир наизнанку"

Телеведущий тайно женился в 2019 году

Дмитрий Комаров — известный украинский телеведущий, автор и ведущий программы "Мир наизнанку", которая много лет выходила на украинском телевидении. Во время войны Комаров начал снимать документальные фильмы о том, что происходит в Украине. Как оказалось, молодая жена Дмитрия Александра Кучеренко также работает в медиасфере.

"Телеграф" расскажет, что известно о 27-летней Александре Кучеренко, которая стала женой Дмитрия Комаров в 2019 году.

Александра Кучеренко — что о ней известно

Александра Кучеренко — известная украинская телеведущая, модель и блогерша. Она родилась в Днепре и сейчас ей 27 лет. Саша окончила факультет журналистики университета Шевченко. Теперь она работает по специальности — Кучеренко стала ведущей программы "Звездный спорт" на телеканале ICTV.

В 2016 году девушка принимала участие в конкурсе красоты и получила титул "Мисс Украина 2016". Примечательно, что на этом конкурсе красоты Комаров сидел в жюри и уже тогда заприметил Александру. Именно после конкурса у пары начались романтические отношения.

Однако они тщательно их скрывали от публики. Даже во время участия в "Танцах со звездами" в 2017 году, когда Дмитрий и Александра уже были парой и вместе танцевали на паркете, они не признавались, что у них любовь. А уже в 2019 году стало известно, что Дмитрий и Александра поженились.

Их тайная свадьба случилась в одном из ЗАГСов Киева, а обвенчались влюбленные в один из православных храмов в Иерусалиме. После свадьбы влюбленные отправились в медовый месяц. Супруги отпраздновали свой новый статус на Мальдивах.

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