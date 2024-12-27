Має титул "Міс Україна" і працює за спеціальністю: як виглядає дружина Комарова зі "Світ навиворіт"

Телеведучий таємно одружився у 2019 році

Дмитро Комаров – відомий український телеведучий, автор та ведучий програми "Світ навиворіт", яка багато років виходила на українському телебаченні. Під час війни Комаров почав знімати документальні фільми про те, що відбувається в Україні. Як виявилося, молода дружина Дмитра Олександра Кучеренко також працює у медіасфері.

"Телеграф" розповість, що відомо про 27-річну Олександру Кучеренко, яка стала дружиною Дмитра Комарова у 2019 році.

Олександра Кучеренко — що про неї відомо

Олександра Кучеренко – відома українська телеведуча, модель та блогерка. Вона народилася у Дніпрі і зараз їй 27 років. Саша закінчила факультет журналістики університету Шевченка. Тепер вона працює за фахом – Кучеренко стала ведучою програми "Зірковий спорт" на телеканалі ICTV.

У 2016 році дівчина брала участь у конкурсі краси та здобула титул "Міс Україна 2016". Цікаво, що на цьому конкурсі краси Комаров сидів у журі і вже тоді помітив Олександру. Саме після конкурсу у пари розпочалися романтичні стосунки.

Проте вони старанно їх приховували від публіки. Навіть під час участі у "Танцях із зірками" у 2017 році, коли Дмитро та Олександра вже були парою та разом танцювали на паркеті, вони не зізнавалися, що у них кохання. А вже у 2019 році стало відомо, що Дмитро та Олександра одружилися.

Їхнє таємне весілля відбулося в одному із РАГСів Києва, а повінчалися закохані в одному із православних храмів у Єрусалимі. Після весілля закохані вирушили у медовий місяць. Подружжя відсвяткувало свій новий статус на Мальдівах.

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