Обручку носить, але чоловіка ховає: що відомо про особисте життя зірки серіалу "Будиночок на щастя" Віталіни Біблів

Актриса дуже трепетно оберігає своє особисте життя

Віталіна Біблів — популярна українська актриса, яка здобула широку популярність за роль Любаші в комедійному ситкомі "Будиночок на щастя". І якщо про кар’єру зірки та її роботи в театрі є багато інформації, то особисте життя актриса тримає за сімома замками.

"Телеграф" розповість, що відомо про чоловіка та наявність дітей у актриси Віталіни Біблів, яка зіграла Любашу в серіалі "Будиночок на щастя".

Віталіна Біблів — що про неї відомо

Українська актриса Віталіна Біблів народилася 15 жовтня 1980 року у місті Васильків Київської області, нині їй 44 роки. У 2003 році вона закінчила Київський театральний інститут ім. Карпенка-Карого, та розпочала кар’єру у Київському театрі "Вільна сцена". Згодом актриса змінила кілька театрів. А в кіно дебютувала у 2004 році невеликою роллю у серіалі "Любов сліпа".

Широку популярність Віталіна Біблів здобула після виходу на екрани комедійного ситкому "Будиночок на щастя", який виходить на "Новому каналі". У ньому актриса зіграла персонажа Любаші та дуже полюбилася українському глядачеві. Останнім часом Віталіну Біблів часто запрошують на розважальні телешоу, чим ще більше підігрівають її популярність в Україні.

А ось про особисте життя актриси практично немає жодної інформації. Біблів, за чутками, нещодавно вийшла заміж, проте свого чоловіка ретельно ховає від громадськості, а на запитання журналістів про заміжжя не відповідає. Так, у квітні 2024 року Віталіна Біблів з’явилася на прем’єрі українського фільму "Крашанка". Журналісти шоу "Ранок у великому місті" помітили на правій руці актриси обручку і запитали її про заміжжя.

"Це означає, що на особисті теми я не говорю! Ні!" — різко відповіла Віталіна Біблів.

Варто зазначити, що в мережі гуляє одне фото, на якому Біблів цілується у губи з чоловіком. Однак немає інформації, що це за чоловік і чи є він коханим актриси.

Щодо дітей, то в лютому 2024 року у коментарі на сайті "Нового каналу" Віталіна Біблів зізналася, що боїться народжувати під час війни. При цьому ще до повномасштабного вторгнення, як зізналася актриса, вона замислювалася про усиновлення дітей.

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