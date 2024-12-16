Помер в Україні після алкогольної інтоксикації: як виглядає могила актора Андрія Краско

Актор помер на зйомках на Одещині та був похований у Санкт-Петербурзі

Андрій Краско — відомий російський актор, який помер у 2006 році. Проте за своє коротке життя він зробив успішну кар’єру в кіно, зіграв багато ролей у театрі та спробував себе у ролі актора дубляжу. Поховали артиста на Комаровському цвинтарі в Санкт-Петербурзі, де лежать багато радянських і російських знаменитостей.

"Телеграф" розповість, як виглядає могила Андрія Краско і як так вийшло, що він помер в Україні.

Андрій Краско – де похований актор і як виглядає його могила

Андрій Краско народився у Санкт-Петербурзі 10 серпня 1957 року. За свою творчу кар’єру він знявся у понад 100 фільмах, також він працював у кількох російських театрах, пробував себе у ролях дубляжу.

Серед найвідоміших фільмів та серіалів, у яких знімався Андрій Краско — "Брат", "Сволочі", "Любовь-морковь", "Бандитський Петербург", "Вулиці розбитих ліхтарів" та інші. До того ж, актор знімався у багатьох фільмах російсько-українського виробництва та бував на зйомках в Україні.

Помер Андрій Краско також в Україні — на зйомках фільму "Ліквідація" режисера Сергія Урсуляка. Це сталося в Овідіополі на Одещині. Смерть артиста настала 4 липня 2006 року через серцеву недостатність. Він не дожив близько місяця до свого 49-річчя. За словами режисера фільму Сергія Урсуляка, напад був викликаний спробою виведення Краско зі стану тривалої алкогольної інтоксикації.

Поховали Андрія Краско на Комаровському цвинтарі у Санкт-Петербурзі. На його похорон зібралася вся петербурзька богема того часу — політики, актори, артисти та звичайні шанувальники. Через рік після похорону на могилі Краско встановили пам’ятник у вигляді великого гранітного каменю з портретом та малюнком театральних масок.

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