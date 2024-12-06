Був у Партії регіонів і не розлучався з акордеоном: де похований і як виглядає могила Яна Табачника

Відомий український артист та колишній народний депутат помер після двох років боротьби з онкологією

Ян Табачник — відомий український акордеоніст-віртуоз із єврейським корінням. Свого часу він був народним депутатом від Партії регіонів, а останніми роками жив в Ізраїлі, де боровся з онкологічним захворюванням. Помер артист 11 вересня 2023 року, його поховали у Тель-Авіві.

"Телеграф" розповість, як виглядає могила відомого акордеоніста Яна Табачника та де вона знаходиться.

Ян Табачник – життя та смерть музиканта

Акордеоніст Ян Табачник народився у Чернівцях 31 липня 1945 року у єврейській родині. З самого дитинства він захопився акордеоном і практично все своє життя не випускав з рук цей музичний інструмент.

Багато українців пам’ятають Яна Табачника як видатного акордеоніста та ведучого міжнародного телевізійного проекту "Честь маю запросити". Він також був президентом Вищої ліги метрів світового акордеону, мав звання Народного артиста України та був депутатом.

Відомо, що Ян Табачник був народним депутатом V, VI, VII скликань Верховної Ради України від Партії регіонів. До політики він прийшов через громадську діяльність – у 2000 році Ян Табачник став заступником голови опікунської ради Всеукраїнського благодійного фонду Надії та Добра, діяльність якого курирувала перша леді України Людмила Кучма.

Працюючи з фондом Табачник їздив із концертами та гуманітарними місіями до шкіл-інтернатів та виправних колоній для неповнолітніх. Залучав меценатів до допомоги фонду, а також вимагав перегляду справ для деяких малолітніх злочинців, щоб вони могли повернутися до нормального життя.

Свої останні роки Ян Табачник провів у боротьбі з онкологією – у нього діагностували рак легень. Помер артист 11 вересня 2023 року в Ізраїлі у віці 79 років. Поховали Табачника, за його бажанням, за єврейськими традиціями в Тель-Авіві. І, як видно по фото з могили Яна Табачника, він навіть після смерті не розлучився зі своїм улюбленим музичним інструментом акордеоном.

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