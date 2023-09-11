В Ізраїлі помер екснардеп від Партії регіонів Ян Табачник: біографія політика

Музикант та політик довгий час боровся з онкологією

У понеділок, 11 вересня, стало відомо про смерть колишнього народного депутата та музиканта Яна Табачника.

Як повідомив журналіст Михайло Маслій, 78-річний Табачник перебував на лікуванні в Ізраїлі, де проходив курс лікування раком легень. Про хворобу екснардепа було відомо ще два роки тому і з того часу він пройшов понад сотню курсів хімієтерапії у Тель-Авіві.

"Поховають уродженця Чернівців у Тель-Авіві Таке було його бажання на землі його рідного народу", — написав Маслій.

Табачник народився у Чернівцях у єврейській родині 31 липня 1945 року. Музикою займався щонайменше з 1964 року і працював у росії та Грузії, пізніше повернувся до України, де був художнім керівником кількох груп та ансамблів.

Був професором на кафедрі народних інструментів у Київському національному університеті культури та мистецтв. Має звання заслуженого артиста УРСР та України.

Табачник найбільше запам’ятався як акордеоніст і ведучий своєї телепрограми "Маю честь запросити", яка виходила на телебаченні протягом 20 років.

У 2006 році став народним депутатом від нині забороненої Партії регіонів, у складі якої займав своє місце в парламенті протягом трьох скликань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у 80-річному віці помер відомий італійський співак Тото Кутуньо. Менеджер співака Данило Манкузо повідомив, що той довгий час хворів і переніс кілька операцій, проте останні місяці йому стало значно гірше.