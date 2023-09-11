В Израиле умер экс-нардеп от Партии регионов Ян Табачник: биография политика

Музыкант и политик долгое время боролся с онкологией

В понедельник, 11 сентября, стало известно о смерти бывшего народного депутата и музыканта Яна Табачника.

Как сообщил журналист Михаил Маслий, 78-летний Табачник находился на лечении в Израиле, где проходил курс лечения от рака легких. О болезни экс-нардепа было известно еще два года назад и с тех пор он прошел более сотни курсов химиотерапии в Тель-Авиве.

"Похоронят уроженца Черновцов в Тель-Авиве Таково было его желание, на земле его родного народа", — написал Маслий.

Табачник родился в Черновцах в еврейской семье 31 июля 1945 года. Музыкой занимался по меньшей мере с 1964 года и работал в россии и Грузии, позже вернулся в Украину, где был художественным руководителем нескольких групп и ансамблей.

Был профессором на кафедре народных инструментов в Киевском национальном университете культуры и искусств. Имеет звания заслуженного артиста УССР и Украины.

Табачник больше всего запомнился, как аккордеонист и ведущий своей телепрограммы "Имею честь пригласить", которая выходила на телевидении в течение 20 лет.

В 2006 году стал народным депутатом от ныне запрещенной "Партии регионов", в составе которой занимал свое место в парламенте в течение трех созывов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в 80-летнем возрасте умер известный итальянский певец Тото Кутуньо. Менеджер певца Данило Манкузо сообщил, что тот долгое время болел и перенес несколько операций, однако в последние месяцы ему стало значительно хуже.