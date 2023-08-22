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Скончался легендарный итальянский певец Тото Кутуньо

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Тото Кутуньо было 80 лет Новость обновлена 22 августа 2023, 18:35
Тото Кутуньо было 80 лет. Фото Getty Images

Известный итальянский певец Тото Кутуньо умер 22 августа 2023 года. Легендарному исполнителю недавно исполнилось 80 лет.

Как сообщает итальянское медиа Rai News, певец и автор песен скончался около во вторник 16:00 в больнице Сан-Раффаэле в Милане. Ранее туда госпитализировали певца.

Как рассказал журналистам ANSA менеджер Данило Манкузо, после продолжительной болезни Тото Кутуньо в последние месяцы стало хуже. Еще недавно, 7 июля 2023 года, артист отметил свое 80-летие.

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