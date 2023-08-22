Скончался легендарный итальянский певец Тото Кутуньо

Известный итальянский певец Тото Кутуньо умер 22 августа 2023 года. Легендарному исполнителю недавно исполнилось 80 лет.

Как сообщает итальянское медиа Rai News, певец и автор песен скончался около во вторник 16:00 в больнице Сан-Раффаэле в Милане. Ранее туда госпитализировали певца.

Как рассказал журналистам ANSA менеджер Данило Манкузо, после продолжительной болезни Тото Кутуньо в последние месяцы стало хуже. Еще недавно, 7 июля 2023 года, артист отметил свое 80-летие.

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