Возлюбленный актрисы Сандры Буллок скончался от редкой болезни в 57 лет

Пара была вместе с 2015 года, бойфренд помогал актрисе воспитывать ее приемных детей

Бойфренд звезды фильма "Мисс Конгениальность", 59-летней актрисы Сандры Буллок умер. Фотографу Брайану Рендаллу было 57 лет.

Как передает издание Page six, о смерти Рендалла сообщила его семья. Мужчина скончался 5 августа 2023 года.

Так, Брайан Рэндалл три года боролся с боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Это редкое неврологическое заболевание поражает нервные клетки головного и спинного мозга, которые контролируют произвольное движение мышц. Лекарство от БАС еще не найдено, эффективного лечения, способного остановить прогрессирование, тоже.

История любви Буллок и Рендалла началась в 2015 году. Актриса пригласила фотографа на день рождение ее приемного сына Луи. Тогда и завязался роман. В одном из интервью Буллок назвала мужчину "любовью всей ее жизни".

Накануне смерти Рендалла в медиа появлялась информация о разрыве пары. Ни Сандру, ни Брайана несколько лет не видели на публике вместе. Слухи о расставании никто из пары не комментировал.

Ранее "Телеграф" сообщал, что умер 25-летний актер из сериала "Эйфория". Накануне Ангус Клауд похоронил отца, утрата давалась ему очень тяжело.