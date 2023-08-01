Умер 25-летний актер Ангус Клауд из сериала "Эйфория"

Звезда "Эйфории" недавно похоронил отца

Американский актер, звезда сериала "Эйфория" Ангус Клауд умер в 25-летнем возрасте. Правоохранители устанавливают причину смерти.

Как сообщает Variety, смерть Ангуса Клауда произошла 31 июля 2023 года в Окленде, штат Калифорния. Полмесяца назад, 10 июля, актер отметил 25-летие.

Так, местная пожарная охрана вызвала неотложную медицинскую помощь примерно в 11:30 понедельника, однако Клауд уже был мертв. Сообщается, что причина смерти неизвестна, департамент полиции Окленда занялся расследованием.

Ангус Клауд наиболее известный по роли Феско в телесериале "Эйфория". В семье актера с прискорбием сообщают о тяжелой утрате, единственное утешение родных, по их словам, воссоединение Клауда со своим папой – лучшим другом для него. Актер похоронил отца на прошлой неделе и очень тяжело переживал это.

По данным TMZ, к спасателям обратилась мама Ангуса Клауда, обнаружив сына с потерей пульса 31 июля. По ее словам, возможна передозировка у Клауда, что и могло привести к смерти. В окружении семьи актера рассказали журналистам, что Ангус боролся с суицидальными мыслями после потери отца.

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