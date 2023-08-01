Помер 25-річний актор Ангус Клауд із серіалу "Ейфорія"

Зірка "Ейфорії" нещодавно поховав батька

Американський актор, зірка серіалу "Ейфорія" Ангус Клауд помер у 25-річному віці. Правоохоронці встановлюють причину смерті.

Як повідомляє Variety, смерть Ангуса Клауда сталася 31 липня 2023 року в Окленді, штат Каліфорнія. Півмісяця тому, 10 липня, актор відзначив 25-річчя.

Так, місцева пожежна охорона викликала невідкладну медичну допомогу приблизно об 11.30 понеділка, проте Клауд вже був мертвий. Повідомляється, що причина смерті невідома, департамент поліції Окленд зайнявся розслідуванням.

Ангус Клауд найбільш відомий за роллю Феско в телесеріалі "Ейфорія". У сім’ї актора з жалем повідомляють про важку втрату, єдина втіха для рідних, за їхніми словами, возз’єднання Клауда зі своїм татом – найкращим другом для нього. Актор поховав батька минулого тижня і дуже тяжко переживав це.

За даними TMZ, до рятувальників звернулася мама Ангуса Клауда, виявивши сина із втратою пульсу 31 липня. За її словами, можливе передозування у Клауда, що могло призвести до смерті. В оточенні сім’ї актора розповіли журналістам, що Ангус боровся із суїцидальними думками після втрати батька.

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