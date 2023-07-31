Боровся з ворогом до останнього подиху: на війні загинув відомий український спортсмен та актор

Євген Світличний захищав Україну на Харківському напрямку

На війні проти російських окупантів загинув відомий український актор та майстер спорту з фрі-файту Євген Світличний.

Про трагічну подію повідомив режисер Олег Сенцов на своїй сторінці у Facebook.

"Жека Світличний. Спортсмен, Актор, Воїн. Загинув як Герой, захищаючи нашу Батьківщину", - написав він.

Відомо, що Євген Світличний входив до 1-ї окремої штурмової роти ДУК ПС "Вовки Да Вінчі". Він загинув 19 липня під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку.

Також спогадами про героя поділилася і дружина Сенцова Вероніка Вельча.

"Євген Світличний. Світлий і талановитий. Боровся з ворогом до останнього подиху. На жаль, той зітхання виявився дуже передчасним... Спочивай з миром, друже", — написала вона.

Зазначимо, що Євген Світличний знімався у фільмі Сенцова "Носоріг". Там він виконав роль Карася. Він був чемпіоном України з фрі-файту, майстром спорту, переможцем багатьох професійних турнірів.

Раніше "Телеграф" писав, що на Донбасі російські окупанти вбили кандидата у майстри спорту України з бодібілдингу, молодшого сержанта Євгена Бондаренка.