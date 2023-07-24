Троє синів залишилися без батька: на війні проти рф загинув чемпіон України

Спортсмен із перших днів широкомасштабного наступу росії став на захист батьківщини

На Донбасі загинув український воїн, майстер спорту України з веслування академічного, чемпіон України у цьому виді Андрій Кіріченко. У червні стало відомо про загибель на фронті ультрас "Динамо" на прізвисько "Кинжал".

Про смерть титулованого спортсмена-воїна повідомила пресслужба Федерації академічного веслування України у Facebook. Герой загинув 15 липня на Донеччині.

Андрій, у якого на війні був позивний "Керя", вступив до лав Збройних сил України у перші дні повномасштабного вторгнення рф. До цього він успішно займався академічним веслуванням, став майстром спорту України. Окрім перемог на внутрішній арені, Кіріченко встиг виступити й на міжнародному рівні – на чемпіонаті світу серед юніорів 2001 року.

У загиблого воїна залишилися дружина і троє синів, які пішли спортивним шляхом батька (займаються академічним веслуванням).

Нагадаємо, на війні з російськими загарбниками загинув важкоатлет Ігор Дорошенко.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі російські окупанти вбили кандидата у майстри спорту України з бодібілдингу, молодшого сержанта Євгена Бондаренка.