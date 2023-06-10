На війні проти окупантів загинув відомий український тренер

Наставник юних пілотів віддав життя за батьківщину

На війні проти російських окупантів загинув член Комітету картингу Федерації автоспорту України, організатор багатьох змагань з картингу, тренер Михайло Кравченко. Напередодні стало відомо про загибель на фронті українського футболіста, котрий приїхав захищати батьківщину з Польщі.

Про смерть Михайла повідомляє офіційний сайт Федерації автоспорту України. Герой служив у 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського. У нього залишилася дружина та двоє дітей.

"Значну частину свого життя Михайло віддавав автомобільному спорту. Член Комітету картингу FAU, організатор та функціонер на численних змаганнях з картингу, тренер юних пілотів, прекрасна людина та чудовий батько. Восени минулого року його донька Марія виступала в складі української команди на FIA Motorsport Games. Йому було 46 років…

Автомобільна Федерація України висловлює свої найглибші співчуття рідним та близьким Михайла Івановича", — йдеться у повідомленні Федерації.

Нагадаємо, під Бахмутом (Донецька область) загинув український футболіст-воїн Роман Скрипнюк. Крім того, на фронті російські загарбники вбили колишнього гравця в американський футбол Володимира Ніколаєнка, який захищав Україну на Донбасі.