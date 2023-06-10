На войне против оккупантов погиб известный украинский тренер

Наставник юных пилотов отдал жизнь за родину

На войне против российских оккупантов погиб член Комитета картинга Федерации автоспорта Украины, организатор многих соревнований по картингу, тренер Михаил Кравченко. Накануне стало известно о гибели на фронте украинского футболиста, который приехал защищать родину из Польши.

О смерти Михаила сообщает официальный сайт Федерации автоспорта Украины. Герой служил в 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского. У него осталась жена и двое детей.

"Значительную часть своей жизни Михаил отдавал автомобильному спорту. Член Комитета картинга FAU, организатор и функционер на многочисленных соревнованиях по картингу, тренер юных пилотов, прекрасный человек и отец. Осенью прошлого года дочь Мария выступала в составе украинской команды на FIA Motorsport Games. Ему было 46 лет…

Автомобильная Федерация Украины выражает свои глубокие соболезнования родным и близким Михаила Ивановича", — гласит сообщение от Федерации.

Напомним, под Бахмутом (Донецкая область) погиб украинский футболист-воин Роман Скрипнюк. Кроме того, на фронте российские захватчики убили бывшего игрока в американский футбол Владимира Николаенко, защищавшего Украину на Донбассе.