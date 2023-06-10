На войне против оккупантов погиб известный украинский тренер
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Наставник юных пилотов отдал жизнь за родину
На войне против российских оккупантов погиб член Комитета картинга Федерации автоспорта Украины, организатор многих соревнований по картингу, тренер Михаил Кравченко. Накануне стало известно о гибели на фронте украинского футболиста, который приехал защищать родину из Польши.
О смерти Михаила сообщает официальный сайт Федерации автоспорта Украины. Герой служил в 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского. У него осталась жена и двое детей.
"Значительную часть своей жизни Михаил отдавал автомобильному спорту. Член Комитета картинга FAU, организатор и функционер на многочисленных соревнованиях по картингу, тренер юных пилотов, прекрасный человек и отец. Осенью прошлого года дочь Мария выступала в составе украинской команды на FIA Motorsport Games. Ему было 46 лет…
Автомобильная Федерация Украины выражает свои глубокие соболезнования родным и близким Михаила Ивановича", — гласит сообщение от Федерации.
Напомним, под Бахмутом (Донецкая область) погиб украинский футболист-воин Роман Скрипнюк. Кроме того, на фронте российские захватчики убили бывшего игрока в американский футбол Владимира Николаенко, защищавшего Украину на Донбассе.