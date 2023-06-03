"Приехал из Польши защищать родину": на войне погиб украинский футболист

Спортсмен приостановил карьеру и отправился воевать

Бывший футболист польского ФК "Венгжанка" Николай Жидков погиб на войне с российскими оккупантами. Накануне на фронте погиб мастер спорта Украины по боксу, член национальной команды Александр Онищенко.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба польской команды, которая выступает в седьмом дивизионе страны. В клубе выразили соболезнования родным и близким 22-летнего футболиста, который выступал за "Венгжанку" в 2020-2022 годах.

"На войне за нашей восточной границей погиб игрок ФК "Венгжанка", который осенью прошлого года вернулся в Украину, чтобы мужественно защищать свою семью, друзей и Родину от российской агрессии.

Когда он выходил на поле, он боролся из последних сил, чтобы принести своей команде победу, а когда дело дошло до борьбы за свободу своей страны, он пожертвовал самым ценным, чем может человек в таком юном возрасте — собственной жизнью.

Мы скорбим по тебе, друг, но мы никогда тебя не забудем", — говориться в сообщении польского клуба.

Напомним, под Бахмутом (Донецкая область) погиб украинский футболист Роман Скрипнюк.

Ранее сообщалось, что на фронте оккупанты убили бывшего игрока в американский футбол Владимира Николаенко.