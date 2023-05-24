Под Бахмутом погиб украинский боксер-чемпион

Спортсмен отдал самое ценное за Украину

На фронте погиб мастер спорта Украины по боксу, член национальной команды Александр Онищенко. Накануне стало известно о гибели на войне воина-боксера Юрия Боженко.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины (ФБУ) на своем telegram-канале. Александр погиб под Бахмутом (Донецкая область), защищая родину от российских оккупантов. 24 мая героя провели в последнюю путь.

Александр побеждал на чемпионате Украины среди юношей и юниоров, выигрывал "Кубок Карпат", "Кубок Кужельного" и "Кубок Арсенова".

"Федерация бокса Украины выражает искренние соболезнования семье Александра, Вечная память всем, кто положил свою жизнь ради свободы и независимости нашего государства", — гласит сообщение ФБУ .

Ранее сообщалось, что украинский велоатлет Константин Денека погиб на фронте, защищая город-крепость Бахмут. Кроме того, многократный чемпион Украины по туризму Виктор Боржиевский отдал жизнь за Родину.

Напомним, в боях за независимую Украину погиб 19-летний хоккеист Александр Колонюк. Спортсмен служил в рядах батальона "Айдар" Вооруженных сил Украины.